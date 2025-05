Arrestan persona de interés en caso de ataque brutal a madre colombiana en Randall’s Island, según fuentes

NUEVA YORK – El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tiene bajo custodia a una persona de interés en relación con la brutal golpiza a una madre colombiana de dos hijos en Randall's Island, un ataque que un jefe de policía calificó como "uno de los peores" que ha presenciado, según la familia de la víctima y fuentes policiales.

No se proporcionaron detalles inmediatos sobre la persona de interés ni sobre las circunstancias de su detención. Se espera más información el viernes.

Hace una semana, alguien que caminaba encontró inconsciente a Diana Agudelo, de 44 años, justo al lado del carril de bicicleta en Randall's Island. La madre colombiana permanece en estado crítico.

"Brutalmente atacada. Fracturas faciales. Hueso orbitario fracturado. Fractura de cráneo. La base del cráneo está fracturada. Tiene la nariz rota. Una de las peores palizas que he visto", declaró el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny.

Kenny, quien lidera un equipo de investigadores, recuperó una bicicleta eléctrica única que Agudelo conducía cuando fue atacada. "Mediante un video, pudimos ver cómo arrojaban la bicicleta al río. Utilizamos nuestras unidades de puerto y buceo y logramos recuperarla. La estamos procesando para análisis forenses", dijo Kenny.

La noticia de la persona detenida se conoció después de que el Departamento de Policía de Nueva York aumentara la recompensa por información sobre el caso.

Esto también ocurre mientras la familia sigue rezando por un milagro.

"Tengo tantas preguntas. Necesito saber qué le pasó a mi mamá. No está aquí. No puede hablar conmigo. No puede decirlo físicamente. Necesito a alguien. Necesito respuestas", dijo Stephanie Rodas, de 21 años e hija de Agudelo.

"Tengo mucha fe en ustedes. Gracias, gracias. Solo necesito saber quién le hizo esto a mi madre", dijo. "No quiero que nadie más pase por esto… ninguna familia. Esto es lo peor del mundo. Necesito respuestas y necesito que alguien diga algo".

"La veo llorar. Cuando está en la cama. Estaba llorando a su lado y vi una lágrima caer de su ojo", agregó la hija. "Así que sé que está ahí y sé que quiere que se cuente su historia. Sé que quiere justicia".

Cómo ocurrió el ataque

Dayana Agudelo, de 44 años, regresaba en bicicleta del trabajo en el Museo de la Ciudad de Nueva York a su casa, en Randall´s Island, el pasado viernes a las 11:30 p.m. cuando fue atacada a golpes cerca del puente peatonal de East 103rd Street, según las autoridades. No fue hasta el otro día, a las 5:00 a.m., que un buen samaritano la vio inconsciente y llamó al 9-1-1. Los presuntos atacantes le robaron la bicicleta y el celular y la dejaron tirada inconsciente.

Agudelo fue trasladada al hospital, donde permanece en estado crítico una semana después y ha recibido varias cirugías.

Su hija contó que su madre tomaba el sendero del río Harlem en la isla para ir y volver del trabajo todos los días.

“Es que no es justo, mi mamá vino aquí para darme una oportunidad de vida a mi, ella no vino para morirse”, dijo la hija. "Iba en bicicleta principalmente al trabajo porque no teníamos suficiente dinero para comprar un coche, y sobre todo porque le encantaba andar en bicicleta".

Un portavoz del Museo de la Ciudad de Nueva York, donde trabajaba Agudelo, declaró en un comunicado que es una "miembro muy querida y dedicada del personal" y que estaban trabajando con la policía para brindar toda la ayuda posible.