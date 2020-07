Arrestan acusado de tiroteo que cobró la vida de estrella de baloncesto de 17 años

NUEVA YORK -- La policía arrestó al hombre que creen es responsable de un tiroteo que cobró la vida de una estrella de baloncesto de una escuela secundaria del Bronx de 17 años que se había graduado pocos días antes de su muerte.

Nahjim Luke fue arrestado el lunes por la mañana por la muerte a tiros de Brandon Hendricks, dijo la policía, y el residente de Fordham Heights de 22 años enfrenta cargos de asesinato, homicidio y posesión de armas. Información sobre el abogado de Luke no estaba disponible de inmediato.

Hendricks se convirtió en otra víctima de la creciente violencia armada en la ciudad de Nueva York el domingo 28 de junio. Momentos antes de la medianoche de esa noche, los oficiales de policía de Nueva York respondieron a un tiroteo en la avenida Davidson en la sección Morris Heights del Bronx. Descubrieron a una víctima, Hendricks, con una herida de bala en el cuello. Fue declarado muerto en el Hospital Saint Barnabas temprano al día siguiente.

Hendricks se graduó de la James Monroe High School en junio, pocos días antes de que lo mataran. Formaba parte del equipo de baloncesto de los Eagles, ayudándolos a llegar a los playoffs esta temporada antes de que COVID-19 interrumpiera los programas de atletismo. Sus cuentas de redes sociales evidenciaron un profundo amor por el juego, con su cuenta de Twitter llena de videos destacados e informes ofertas universitarias de sus compañeros.

Hendricks, quien un alto funcionario de la policía de Nueva York dijo que nunca había tenido interacciones con la policía en su joven vida, estaba preparado para asistir a la Universidad de Saint John's en el otoño. Su familia y amigos quedaron en luto después de su muerte, y se preguntaron a quién estaban destinados esas balas.

El entrenador de Hendricks acudió a Instagram poco después de su muerte para recordar a Hendricks como un líder atlético y académico.

"Nunca conocí a alguien que tuviera algo malo que decir sobre él. Fue un jugador de baloncesto notable. Increíble manejo y rapidez. Fue nuestro líder dentro y fuera de la cancha durante las últimas 2 temporadas", escribió el entrenador Nigel Thompson. "Estoy bastante seguro de que las balas que le quitaron la vida a Brandon no fueron para él. No era ese tipo de niño. Pero esas balas no deberían haber sido para nadie".

Pero Hendricks no era solo un jugador de baloncesto: Thompson dijo que el joven también se destacó en su clase de geometría.

"Su esfuerzo en clase fue igual a su esfuerzo en la cancha … ¿por qué se lo llevaron tan pronto?"

La muerte de Hendricks es parte de una oleada de violencia armada profundamente preocupante en toda Nueva York desde junio, en una ciudad ya sacudida por un virus pandémico y protestas violentas por la brutalidad policial. Semana tras semana en comparación con 2019, desde finales de junio hasta la primera semana de julio hubo un aumento de más del 200 por ciento en víctimas de disparos, pasando de 33 el año pasado a 101 en 2020.