Arrestan a exjugador de los Yankees en Hawái durante el fin de semana del 4 de julio por al parecer manejar ebrio

El exjugador de los Yankees de Nueva York Bronson Sardinha fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio en Hawái durante el fin de semana del 4 de julio.

Sardinha fue arrestada poco después de la medianoche del domingo, según los registros policiales de Honolulu.

Sardinha pagó la fianza y quedó en libertad.

Los Yankees seleccionaron al graduado de Kamehameha Schools como la 34ª selección general en 2001, según MLB.com. El jardinero jugó principalmente para los equipos de ligas menores de los Yankees de 2001 a 2007, y para otros equipos de las ligas menores hasta 2011.

Sardinha y un abogado que lo representó anteriormente no respondieron de inmediato los mensajes de The Associated Press el martes.

En 2015, fue arrestado por cargos de chocar con un automóvil, huir del lugar de los hechos y agredir a un oficial de policía de Honolulu, según los registros judiciales.

Se declaró inocente de huir el día en que fue acusado de agresión. Un juez concedió su moción para desestimar el caso de agresión, pero un tribunal de apelaciones anuló la orden. La Corte Suprema de Hawái escuchará los argumentos del caso la próxima semana.