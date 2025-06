El vicegobernador Antonio Delgado se enfrentará a Kathy Hochul en las primarias en NY de 2026

NUEVA YORK -- El vicegobernador de Nueva York, Antonio Delgado, lanzó el lunes una contienda primaria demócrata contra la gobernadora Kathy Hochul, afirmando en un video que anunciaba su campaña que el estado necesita un liderazgo audaz, decisivo y transformador.

"No dejemos pasar la oportunidad de definir por qué luchamos. Creemos en los hechos, la verdad, la libertad, el estado de derecho y la justicia para todos", dijo Delgado. "Escuchen, los poderosos y bien conectados tienen sus defensores. Me postulo para gobernador para ser el suyo".

Delgado no mencionó a Hochul por su nombre en el video, pero declaró a The New York Times: "La gente está sufriendo y Nueva York merece un mejor liderazgo".

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Hochul eligió a Delgado como vicegobernadora y su compañera de fórmula en mayo de 2022, después de que el entonces vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, fuera arrestado por cargos relacionados con fraude en la financiación de campañas. Delgado alimentó las especulaciones sobre su posible rivalidad con Hochul cuando anunció en febrero que no sería su compañero de fórmula mientras ella buscaba un nuevo mandato el próximo año.

Delgado y Hochul han tenido algunos desacuerdos de gran repercusión, incluyendo cuando Delgado instó al entonces presidente Joe Biden a abandonar su campaña de reelección para 2024 y a que el atribulado alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, debería dimitir.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Delgado fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018, donde ganó unas primarias concurridas ese año y posteriormente derrotó al representante republicano John Faso en un distrito competitivo en el Valle del Hudson.

La directora ejecutiva de la Asociación de Gobernadores Demócratas, Meghan Meehan-Draper, respondió al anuncio de Delgado afirmando que la DGA "apoya al 100 % a la gobernadora Hochul mientras continúa trabajando por Nueva York, se enfrenta a Donald Trump y construye la estrategia necesaria para vencer a los republicanos en las elecciones de 2026".

"Durante años, la gobernadora Hochul ha sido subestimada, y en cada ocasión ha demostrado que sus críticos estaban equivocados", declaró Meehan-Draper.

Los republicanos consideran a Nueva York como una posible oportunidad para recuperar el cargo el próximo año, a pesar de su inclinación demócrata. Nueva York experimentó el mayor cambio hacia el presidente Donald Trump de cualquier estado del país el año pasado, ya que Trump avanzó en otros estados demócratas. Sin embargo, el estado sigue siendo un camino cuesta arriba para los republicanos, ya que Trump perdió Nueva York por 13 puntos el año pasado.

Los representantes republicanos Mike Lawler y Elise Stefanik han estado considerando postularse a gobernador.

Stefanik respondió al anuncio de Delgado el lunes declarando que el vicegobernador de Hochul, elegido personalmente por ella, ahora está compitiendo en las primarias contra ella, lo que demuestra que ha perdido el apoyo no solo de republicanos e independientes, sino también de los neoyorquinos demócratas.

"Es hora de un nuevo liderazgo que salve a Nueva York de décadas de políticas catastróficas y fallidas bajo el gobierno unipartidista demócrata", añadió Stefanik.

Lawler también respondió al anuncio de Delgado en una publicación en X, escribiendo en parte que Hochul "debe ser derrotada en 2026 y reemplazada por un gobernador republicano que pueda restaurar el equilibrio y el sentido común en Albany".

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.