Antesala de la Toma de Posesión: Especial de Telemundo 47

NUEVA YORK – El presidente electo, Joe Biden, se convertirá oficialmente en el presidente número 46 de EEUU, y Telemundo 47 te brindará un informe especial y completo sobre todo lo que acontece en Washington D.C.

Este miércoles, 20 de enero, tendremos una cobertura especial en todas nuestras plataformas digitales, a partir de las 9 a.m.

Nuestro presentador, Allan Villafaña, junto a nuestro reportero Luis Alejandro Medina, conducirán el evento. En el mismo, analizarán con expertos los importantes cambios que se avecinan en el gobierno.

Estos puntos tocarán temas importantes sobre la economía, los esfuerzos de recuperación de la pandemia, inmigración, la anhelada distribución de la vacuna contra el coronavirus.

Así que no te lo pierdas en vivo y en directo en este enlace o haciendo clic debajo a partir de las 9 a.m. este miércoles. Si no lo ves, haz clic aquí.