Es oficial: Andrew Cuomo anuncia su campaña para la alcaldía de Nueva York

Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y posiblemente uno de los nombres más importantes en la política estatal, se ha postulado oficialmente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

La decisión del 56º gobernador de Nueva York era esperada por un amplio sector, ya que muchos expertos políticos consideraron que era solo cuestión de tiempo antes de que Cuomo se postulara.

Cuomo hizo oficial su candidatura el sábado a través de un video de 17 minutos en su página web de campaña. En ese video, Cuomo presenta su regreso como una forma de sacar a la ciudad de la agitación social y política, destacando posiciones moderadas sobre el crimen y su largo historial de logros políticos.

"Nuestra ciudad está en crisis", dijo Cuomo en X. "Es por eso que me postulo para ser alcalde de la ciudad de Nueva York".

NBC New York informó anteriormente que el exgobernador y sus asociados habían estado discutiendo su estrategia para posiblemente ingresar a la contienda por la alcaldía con varias fuentes, incluido el reverendo Al Sharpton.

Contra quienes disputaría la contienda por la Alcaldía

Según encuestas realizadas hace varios meses, Cuomo podría presentarse como favorito a la carrera por la alcaldía de 2025, a pesar de los escándalos que lo llevaron a dimitir, con dinero para gastar y un nombre reconocido en Nueva York que se remonta a los tres mandatos de su padre, Mario Cuomo, como gobernador.

Cuomo dimitió de su cargo en agosto de 2021, en medio de acusaciones de acoso sexual, que él niega rotundamente. Hochul, una compañera demócrata que había sido lugarteniente de Cuomo, heredó el puesto y fue reelegida al año siguiente.

Además del actual alcalde, Eric Adams, Cuomo se enfrenta a una gran oposición en las primarias demócratas. Entre esos otros candidatos se encuentran el interventor Brad Lander, la senadora estatal Jessica Ramos, el ex interventor de la ciudad Scott Stringer, el senador estatal Zellnor Myrie y el miembro de la Asamblea Zohran Mamdani, entre otros.

Días antes de lanzar oficialmente su campaña, Cuomo recibió un sorprendente respaldo público del congresista Ritchie Torres, un demócrata del Bronx. Torres dijo al New York Post que cree que la ciudad necesita "un tipo duro".

La investigación del gobierno contra Cuomo

En enero de 2024, el Departamento de Justicia descubrió que el exgobernador sometió a al menos 13 mujeres a un "ambiente de trabajo sexualmente hostil" mientras estaba en el cargo.

Cuomo "sometió repetidamente a estas empleadas a contactos sexuales no deseados y no consensuados; miradas lascivas; comentarios sexuales no deseados; apodos basados ​​en el género; comentarios sobre su apariencia física; y/o trato preferencial basado en su apariencia física", dijo el Departamento de Justicia.

En cambio, la oficina de Cuomo trabajó para proteger al entonces gobernador de más acusaciones, y su personal superior tomó represalias contra cuatro de las mujeres a las que acosó, dijo el Departamento de Justicia.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, en una declaración a CNBC, dijo que el exgobernador "no acosó sexualmente a nadie".

"La 'investigación' del Departamento de Justicia se basó completamente en el informe profundamente defectuoso, inexacto, tendencioso y engañoso del Fiscal General del Estado de Nueva York", dijo Glavin.