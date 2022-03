Alcalde de NYC habla sobre la controversia del cambio en el mandato de vacunación para atletas: ‘Eso se acabó’

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, no quiere seguir con el tema relacionado a la controversia del mandato de vacunación para atletas y artistas. Y dice que todos los demás también deberían hacerlo.

El lunes, el demócrata buscó en sus términos más severos terminar la conversación sobre la reacción aún creciente y declaró, cuando se le preguntó al respecto en una sesión informativa no relacionada, que "la historia de Kyrie, de los artistas, se acabó".

"Estamos en este universo donde el nombre de Eric Adams y el nombre de Kyrie Irving reciben muchos clics, eso está bien", dijo Adams. "Haz tu trabajo, yo haré mi trabajo. No voy a participar en preguntas continuas sobre lo mismo una y otra vez".

"Tengo una ciudad que dirigir, no me quedo en un lugar estirando historias", continuó, llamando a los medios. "Si necesita una forma creativa de escribir esta historia, tendrá que hacerlo sin mi participación. No hay más preguntas que Eric Adams deba responder".

Esos comentarios surgieron cuando se le preguntó al alcalde si planeaba reincorporar a alguno de los aproximadamente 1,500 empleados municipales que fueron despedidos por negarse a cumplir con el requisito de vacunación para los trabajadores de la ciudad. No está claro cuántos empleados del sector privado han perdido sus trabajos por negarse a vacunarse contra el COVID-19 desde que ese elemento del mandato debutó bajo el predecesor de Adams a fines de diciembre.

La reacción violenta proviene de la decisión de Adams, arbitraria e injusta, como la describen los críticos, de eximir la semana pasada a los atletas y artistas profesionales de la Ciudad de Nueva York del mandato de vacunación. Al anunciar el cambio el jueves, Adams argumentó que el cambio era lo mejor para los intereses económicos de la ciudad. En pocas palabras, si los jugadores de élite como, por ejemplo, Kyrie Irving de los Nets, uno de los profesionales no vacunados, no pueden jugar en casa, las posibilidades de postemporada de sus equipos podrían estar en mayor riesgo.

Y si las posibilidades de postemporada de un equipo determinado están en riesgo, también lo está la capacidad de ese equipo (y menos directamente, la capacidad de la ciudad) para sacar provecho de la postemporada. Dado que los jugadores no vacunados de equipos opuestos pueden jugar en la Ciudad de Nueva York, el mandato se convierte en una desventaja competitiva, dijo Adams.

El demócrata dijo que está nivelando el campo de juego. Tanto la NBA como su sindicato han expresado su apoyo al cambio, mientras que los presidentes de los Yankees y los Mets, cuyos jugadores no vacunados podrán salir al campo para sus primeros partidos en casa en poco tiempo, estuvieron junto a Adams cuando hizo el anuncio en CitiField.

Los jefes de dos sindicatos de bomberos de la ciudad exigieron una reunión con el alcalde sobre el tema, ya que pidieron un enfoque de "una regla para todos" para el mandato de vacunación en un evento virtual de fin de semana. Unos 15 bomberos han perdido su trabajo y muchos más han optado por jubilarse por el mandato, dijeron.

El presidente de la Asociación de Bomberos, Andrew Ansbro, quien estima que hasta 500 bomberos siguen sin vacunarse y corren el riesgo de perder sus trabajos en la ciudad, evocó el punto del alcalde sobre cambiar la ciencia en torno a COVID para hacer el suyo propio.

"Si va a obligar a las personas a vacunarse porque la ciencia cambia, también debe reconocer que está permitiendo que las personas tengan excepciones porque la ciencia cambia y ya no es necesario", dijo Ansbro.

Cuando se le preguntó el lunes sobre la solicitud de sentarse con los sindicatos del FDNY, Adams dijo que estaba abierto a escucharlos, como dice que siempre lo está. Pero se mantuvo firme.

"Todo va a estar en capas", dijo Adams sobre su enfoque de recuperación de COVID. "Me lanzaré cuando mis equipos médicos me digan lo que se debe hacer y lo haré de acuerdo con eso. Entonces, una vez que recibamos esos anuncios, los anunciaré. Hasta entonces, lo haré en capas y seguiré haciéndolo en capas".

Fue ese enfoque de "pelar la cebolla" lo que le valió a Adams un poco más de controversia la semana pasada. Se le preguntó el martes sobre posibles cambios en el mandato de vacunas del sector privado y dijo que aún no tenía planes de reevaluarlo. Dijo que el béisbol y el baloncesto tendrían que esperar; necesitaba más tiempo.

Dos días después, Adams anunció el cambio. Cuando se le preguntó sobre la "espera", el demócrata dijo que "dos días sigue siendo una espera" y descartó cualquier crítica sobre su momento.

Adams ha dicho que el cambio de mandato solo se aplica a un "pequeño número" de personas, ya que la mayoría ha cumplido con el mandato. No ha dicho cuántos, y continúa reiterando su creencia de que todos deberían vacunarse contra el COVID.

“Simplemente nos estamos asegurando de que las reglas se apliquen por igual a todos los artistas, independientemente de dónde realicen su oficio”, dijo el alcalde.

Sin embargo, se ha discutido que el cambio podría generar nuevos desafíos legales.

Jay Varma, asesor de salud del exalcalde Bill de Blasio, quien implementó el mandato en su forma original, tuiteó que la regla pudo presentarse en los tribunales debido a su aplicación integral.

"Este mandato siempre ha sido sobre los empleadores de la Ciudad de Nueva York. Tenía valor legal porque se aplicaba a todos. El #Kyrie CarveOut abre a la ciudad a que los tribunales anulen todo el esquema como 'arbitrario y caprichoso'", tuiteó Varma.

Los últimos dos adjetivos provienen directamente de una declaración emitida por el presidente de la Asociación Benéfica de la Policía, Patrick Lynch, sobre la orden del alcalde.

“Hemos estado demandando a la ciudad durante meses por su mandato de vacunación arbitrario y caprichoso; esto es exactamente de lo que estamos hablando. Si el mandato no es necesario para las personas famosas, entonces no es necesario para los policías que protegen nuestra ciudad en en medio de una crisis criminal", dijo Lynch.

“Mientras las celebridades estaban encerradas, los oficiales de Policía de la Ciudad de Nueva York estuvieron en la calle durante la pandemia, trabajando sin el EPP adecuado y en muchos casos contrayendo y recuperándose de COVID ellos mismos”, agregó. “Ahora no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda clase”.