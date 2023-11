Alcalde de NJ en centro de escándalo racista es acusado de corrupción

Lo que debes saber Un alcalde de Nueva Jersey, que ha enfrentado llamados a renunciar después de supuestamente hacer comentarios racistas, sexistas y llenos de odio escuchados en una cinta, fue acusado de múltiples cargos relacionados con la corrupción después de supuestamente usar su oficina para llenarse los bolsillos a través de su propio negocio de jardinería, dijeron funcionarios estatales.

El Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin, y la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública (OPIA, por sus siglas en inglés) anunciaron conjuntamente el lunes la presentación de cargos penales contra Salvatore Bonaccorso, alcalde por décadas de Clark Township, alegando que presentó documentación falsa a casi dos docenas de municipios para ayudar a la retirada inadecuada de cientos de tanques de almacenamiento subterráneos por parte de su empresa de paisajismo.

Bonaccorso se encontró en el centro de la controversia en abril cuando se revelaron por primera vez en documentos legales grabaciones sorprendentemente racistas y sexistas que lo involucraban a él y a un exjefe de policía.

NUEVA JERSEY -- Un alcalde de Nueva Jersey, que ha enfrentado llamados a renunciar después de supuestamente hacer comentarios racistas, sexistas y llenos de odio escuchados en una cinta, fue acusado de múltiples cargos relacionados con la corrupción después de supuestamente usar su oficina para llenarse los bolsillos a través de su propio negocio de jardinería, dijeron funcionarios estatales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin, y la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública (OPIA, por sus siglas en inglés) anunciaron conjuntamente el lunes la presentación de cargos penales contra Salvatore Bonaccorso, alcalde por décadas de Clark Township, alegando que presentó documentación falsa a casi dos docenas de municipios para ayudar a la retirada inadecuada de cientos de tanques de almacenamiento subterráneos por parte de su empresa de paisajismo.

Bonaccorso, de 63 años, está acusado de mala conducta oficial en segundo grado, alteración de registros o información públicos en tercer grado, manipulación de testigos en tercer grado, falsificación en cuarto grado y falsificación o manipulación de registros en cuarto grado, según fiscales.

Los cargos contra Bonaccorso se presentan después de que una investigación de la Oficina de Corrupción del OPIA supuestamente encontró que, mientras actuaba como alcalde, Bonaccorso operaba su negocio de jardinería y remoción de tanques subterráneos desde la oficina de la alcaldía utilizando recursos municipales, dijeron el fiscal general y OPIA. Los recursos utilizados por Bonaccorso supuestamente incluyen almacenar los registros del negocio en la oficina de su municipio, usar computadoras, máquinas de fax y otros dispositivos del municipio, así como hacer que los empleados del municipio realicen tareas relacionadas con el funcionamiento de su negocio privado.

Además, el alcalde supuestamente tergiversó a los municipios que un ingeniero de su empresa de paisajismo y tanques de almacenamiento subterráneo, Bonaccorso & Son LLC, era el supervisor en el lugar para la remoción de los tanques como lo exige la ley estatal, según las autoridades.

Durante la investigación, OPIA descubrió que Bonaccorso supuestamente usó el nombre y el número de licencia de un ingeniero y falsificó su firma en solicitudes de permiso presentadas a los municipios para la remoción de tanques sin las inspecciones requeridas.

"De hecho, se alega que ni Bonaccorso ni su empresa tienen la licencia de remoción de tanques de almacenamiento subterráneo necesaria para realizar dicho trabajo", dijo la oficina del fiscal general, y agregó que los trabajos de remoción de tanques realizados por la compañía de Bonaccorso entre 2017 y En 2023 ascendió a cientos de miles de dólares.

Bonaccorso también fue acusado de presenciar manipulación de testigos al supuestamente decirle a un testigo entrevistado por investigadores estatales que mintiera después de enterarse de la investigación sobre sus supuestas acciones.

"Cualquier líder electo que abuse de su poder y posición y haga mal uso de la propiedad pública y de los empleados públicos para su propio beneficio, a expensas de los contribuyentes, traiciona la confianza del público", dijo Platkin en un comunicado. "En este caso, la denuncia acusa que el acusado también abusó de la confianza de funcionarios de otras ciudades, supuestamente presentando documentos fraudulentos con firmas falsificadas para enriquecer su empresa mientras eludía las regulaciones del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey".

La oficina del alcalde y el abogado de Bonaccorso, Michael Robertson, declinaron hacer comentarios después de que se anunciaron los cargos.

LOS ANTECEDENTES CONTROVERSIALES DE BONACCORSO

Bonaccorso se encontró en el centro de la controversia en abril cuando se revelaron por primera vez en documentos legales grabaciones sorprendentemente racistas y sexistas que lo involucraban a él y a un exjefe de policía.

El lunes, la oficina del fiscal general del estado también emitió un informe largamente esperado sobre cómo el municipio de Clark, su departamento de policía y posteriormente los fiscales del condado manejaron lo que dijeron que eran acusaciones creíbles de mala conducta dentro del departamento de policía de Clark. La oficina de Platkin pidió el despido del ex jefe de policía y de un sargento de asuntos internos. El fiscal general dijo que no se justificaban cargos criminales, pero que se necesitaban reformas para garantizar una actuación policial justa en la ciudad que es 93% blanca.

Las grabaciones de él usando insultos raciales para describir a los judíos y a los afroamericanos provocaron indignación y pedidos de la renuncia del alcalde de Clark.

Días después de que NBC New York y NJ.com informaran sobre las grabaciones, Bonaccorso se disculpó con los residentes.

"He cometido errores. Y me gustaría disculparme por el dolor que causé a los residentes de Clark, mi familia, mis amigos y todos aquellos que se sintieron ofendidos por mis comentarios", dijo Bonaccorso en un video. "Tenían derecho a esperar más de mí. Mis palabras no deberían afectar a ninguno de ellos".