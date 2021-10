Ahora puedes llevar contigo tu prueba de vacunación contra el COVID-19 en tu iPhone.

NUEVA YORK - A medida que Apple continúa expandiendo la utilidad de su billetera digital (Apple Wallet), una nueva función permite a los usuarios de iPhone acceder más fácilmente a su prueba de vacunación.

La última actualización de software iOS 15.1 lanzada el lunes ahora admite agregar información de vacunación COVID-19 "verificable" como una tarjeta de vacuna digital directamente en la aplicación Wallet, lo que hace que sea más conveniente proporcionar prueba del estado de la inoculación sin llevar una tarjeta física.

Varios estados ya han lanzado sus propias aplicaciones y servicios para el almacenamiento digital de pruebas de vacunación COVID-19, especialmente aquellos que han implementado mandatos de vacunas, como California y Nueva York. Apple ya ofrece a los usuarios de iPhone la capacidad de almacenar vacunas y resultados de pruebas en su aplicación Health, pero la compañía dice que esta actualización hará que sea más rápido de acceder.

A continuación, le indicamos cómo puedes obtener esa versión digital:

CÓMO AGREGAR TU TARJETA DE VACUNA COVID-19 AL APPLE WALLET

Debes tener un código QR o un archivo descargable del proveedor del cual recibiste tu vacuna para comenzar el proceso. Tu iPhone o iPod Touch también debe actualizarse a la versión iOS 15.1.

Si tiene un código QR, abra la cámara de su teléfono y manténgala presionada sobre el código. Debería aparecer una notificación de la aplicación Salud si tiene un código elegible. Toque eso, luego seleccione "Agregar a Wallet & Health" para conectar el registro a esas aplicaciones respectivas.

Para los usuarios con un archivo descargable, deslice hacia arriba en su teléfono y luego toque el enlace de descarga. Seleccione "Agregar a Wallet & Health" para conectar el registro.

Apple también proporciona instrucciones detalladas paso a paso en su sitio web.

CÓMO AGREGAR PRUEBA DE VACUNA COVID A APPLE WALLET DESDE LA APLICACIÓN HEALTH

Si ya conectaste tu registro de vacunas a la aplicación salud, también es fácil de incluir en el Wallet de Apple. Simplemente abre la aplicación Salud en tu dispositivo, toque "Resumen" y luego seleccione "Agregar a Wallet".

¿PUEDO AGREGAR UNA TARJETA DE VACUNA DE COVID FÍSICA A MI APPLE WALLET?

Apple actualmente dice que admite el almacenamiento de una "versión verificable" de los registros de resultados de pruebas y vacunas, lo que significa que debe estar en un formato que tenga la firma digital correcta.

Por lo tanto, solo tener una imagen de una tarjeta de vacuna física sin un código QR adecuado no funcionará para agregarla a su Apple Wallet. Sin embargo, muchos proveedores tienen formas de acceder a una de las dos formas de verificación requeridas si aún no la tiene.

Las farmacias como CVS, Walgreens y Walmart permiten que las personas que recibieron una vacuna en una de sus ubicaciones soliciten un registro de vacuna en línea iniciando sesión en su cuenta en línea o visitando cualquier tienda, no necesariamente en la que recibieron la vacuna. Stop and Shop, Hannaford, Big Y, Price Chopper, Wegmans, Rite Aid y Costco también proporcionan registros de vacunas en persona en cualquier lugar.

Deberá verificar la información personal para obtener el registro.

Los estados individuales u otros proveedores de atención médica tienen diferentes políticas para solicitar una copia de su registro de vacunación COVID-19, que a menudo puede encontrar en sus sitios web. California, por ejemplo, tiene un sitio web dedicado para obtener un código QR y una copia digital del estado de su vacuna.

¿ES SEGURO TENER TARJETA DE VACUNACIÓN EN EL APPLE WALLET?

Apple ha prometido estrictos protocolos de privacidad sobre los datos relacionados con la salud de los usuarios.

La compañía dice que no puede ver la tarjeta de vacunación o cómo se usa, y solo almacena la tarjeta en el dispositivo, no en la nube. Apple también dice que una tarjeta de vacunación no se puede compartir con otros usuarios en otro dispositivo.

Para ver el pase una vez que se ha agregado, los usuarios deben verificar tu identidad a través de Face ID, Touch ID o un código de acceso.

¿QUÉ MÁS PUEDO AGREGAR A MI APPLE WALLET?

Apple anunció a principios de septiembre que lanzaría una función este otoño para que las personas en ciertos estados adjunten licencias de conducir e identificaciones estatales a sus Apple Wallets.

La lista de estados incluye Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma y Utah, según la compañía. El cronograma exacto de implementación aún no está claro.

Las tarjetas de identificación digital proporcionarán acceso en iPhone y Apple Watch para usar en la seguridad de los aeropuertos participantes, dijo Apple en su anuncio.

¿PUEDO AGREGAR UNA TARJETA DE VACUNACIÓN DIGITAL DE COVID-19 EN ANDROID?

Google también ha dicho que los usuarios pueden almacenar versiones digitales de su tarjeta de vacuna a través de sus aplicaciones Chrome o Google Pay. Los usuarios pueden obtener una prueba digital de su vacuna con un método similar al del iPhone y luego presionar "Guardar en el teléfono".

Si el registro del proveedor de atención médica es elegible para guardarse en un teléfono Android, aparecerá una opción para guardarlo con Chrome o Google Pay.

Google proporciona instrucciones detalladas paso a paso aquí.