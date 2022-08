Aeropuertos del área de Nueva York experimentan arduas demoras por falta de personal: FAA

NUEVA YORK - Cualquiera que voló desde los aeropuertos JFK, LaGuardia o Newark International el lunes por la noche probablemente tuvo que lidiar con retrasos graves, gracias a que se permitieron que menos aviones alzaran vuelo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que los retrasos de dos horas en cualquiera de los tres principales aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York serían posibles el lunes por la noche. La FAA dijo que los retrasos se debieron a la "disponibilidad inesperada de personal" que los obligó a "reducir el flujo de aeronaves en la ciudad de Nueva York".

La agencia dijo que los pasajeros deben consultar con su aerolínea para obtener información sobre vuelos particulares. Se esperaba que los retrasos duraran hasta el martes por la mañana, en el mejor de los casos.

La declaración implicaba que se esperaba la escasez de controladores de tráfico aéreo, pero la FAA no especificó qué empleados estaban fuera. Fuentes gubernamentales dijeron que el problema de personal del lunes se debió a que demasiadas personas en puestos clave se ausentaron inesperadamente por enfermedad. Las fuentes insisten en que no fue un movimiento organizado, y que no necesariamente todo estuvo relacionado con el COVID.

Hasta el anuncio de la FAA, el lunes había sido un día mejor de lo habitual para el sistema de transporte aéreo de la nación. Se cancelaron unos 200 vuelos en todo el país y se retrasaron casi 3,500 vuelos más, según el servicio de rastreo FlightAware. El día promedio de agosto, hasta el domingo, incluyó unas 670 cancelaciones y más de 6200 retrasos.

Los retrasos no son nada nuevo para los pasajeros este verano, ya que muchas aerolíneas han cancelado una cantidad significativa de vuelos en los últimos meses debido a problemas de personal. Los ejecutivos de las aerolíneas han dicho que los viajes aéreos han experimentado un repunte tan fuerte desde los mínimos de la pandemia que muchas empresas no han podido reemplazar a los trabajadores que se fueron o fueron despedidos durante esos tiempos de inactividad.

En junio, cuando muchos vuelos se retrasaron o cancelaron antes del fin de semana festivo del 4 de julio, lo que provocó largas filas en muchos aeropuertos, la FAA dijo en un comunicado que la agencia continúa reclutando y capacitando a controladores anualmente, incluso durante la pandemia. En ese momento, la FAA dijo que no había escasez de trabajadores en todo el país.

Las aerolíneas y la FAA han intercambiado culpas por los retrasos y cancelaciones de vuelos este verano. Gran parte de los cargos de las aerolíneas se han centrado en un centro de control de vuelo en Jacksonville, Florida. La FAA ha prometido aumentar el personal allí. Spirit Airlines y Frontier Airlines han dicho que los problemas de personal de la FAA les han impedido operar todos los vuelos a Florida que les gustaría programar.