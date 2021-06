Advierten a legisladores de Connecticut por pasarse de copas durante sesiones legislativas

l presidente de la Cámara de Representantes de Connecticut, Matt Ritter, advirtió el miércoles que los legisladores que continúen bebiendo alcohol en exceso durante las sesiones legislativas podrían enfrentar graves consecuencias, incluida la pérdida de codiciadas asignaciones de comités.

NUEVA YORK - El presidente de la Cámara de Representantes de Connecticut, Matt Ritter, advirtió el miércoles que los legisladores que continúen bebiendo alcohol en exceso durante las sesiones legislativas podrían enfrentar graves consecuencias, incluida la pérdida de codiciadas asignaciones de comités.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El demócrata de Hartford dijo que tanto él como el líder de la mayoría de la Cámara, Jason Rojas, demócrata por East Hartford, han amonestado recientemente a los miembros del grupo demócrata de la Cámara "en múltiples ocasiones" sobre beber en el complejo legislativo, incluido el estacionamiento, mientras la Cámara está en sesión.

Consumir alcohol en las oficinas de los legisladores, especialmente durante largos debates en la noche, ha ocurrido durante años en el Capitolio del Estado de Connecticut y otros de EEUU, pero este año, como parte de las precauciones contra la pandemia, el edificio del Capitolio de Connecticut permanece cerrado al público para el resto de la sesión, que finaliza el 9 de junio.

Si bien un número limitado de legisladores puede participar en persona en los debates de la Cámara y el Senado, algunos legisladores están observando y votando de forma remota desde sus oficinas legislativas. Todas las audiencias y votaciones de los comités se llevaron a cabo virtualmente este año.

Fue durante esos debates en la Cámara y el Senado que los líderes demócratas dijeron que algunos legisladores habían bebido en exceso, aunque no dijeron cuántos.

"Decir que esto se está tomando en serio es quedarse corto", dijo Ritter a los periodistas durante una sesión informativa. "Creo que los incidentes son un poco más aislados, tal vez no tan generalizados como algunos podrían pensar, pero no hay duda de que esperamos que las personas sean adultas, que comprendan las consecuencias de sus decisiones. Y he sido muy claro con la gente que si si vuelve a suceder, habrá consecuencias importantes asociadas ''.

Ritter también señaló que "no son solo los demócratas" los que han bebido en exceso. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes también han planteado el tema durante las reuniones con sus miembros, según un portavoz.

"Hay líneas que no se pueden cruzar", dijo Ritter.

"Si alguien alguna vez dejó este edificio y lesionó a alguien o a sí mismo, ni siquiera puedo comenzar a pensar en cuáles serían esas consecuencias y no quiero que sucedan en nuestros puestos de liderazgo".

La advertencia de Ritter fue reportada por primera vez por un columnista de Hartford Courant.

"Es diferente", dijo Ritter sobre la sesión de este año. "No creo que eso sea lo que yo diría que lo causó. Es diferente aquí porque hay mucha menos gente, francamente, lo que hicimos por COVID … Pero cuando tienes muy poca gente alrededor y tienes mucha inactividad y la capacidad de votar desde tu oficina, sí, eso probablemente ha contribuido un poco a ello, creo que es justo decirlo ''.

La representante estatal Robin Comey, demócrata de Branford, emitió el miércoles una disculpa pública por su comportamiento la semana pasada cuando se la vio tropezar con sus palabras durante un debate nocturno en la Cámara. Su conducta inusual, capturada en imágenes de televisión de Connecticut Network, llevó a los legisladores a detener el proceso y acudir en su ayuda.

En una declaración escrita, Comey dijo que "repentina e inesperadamente comenzó a sentirse mal" mientras hablaba sobre la legislación sobre educación infantil el 27 de mayo.

"Esto se debió a varios factores, entre ellos ansiedad, agotamiento y, lamentablemente, el vino que tomé con la cena. Con mucha precaución, no conduje a casa y permanecí en Hartford hasta la mañana siguiente", dijo. Este tipo de comportamiento no es típico para mí. Asumo toda la responsabilidad por mi error de juicio ".

Rojas enfatizó que todos los demócratas y republicanos en la legislatura se toman en serio su trabajo y estos incidentes "son la excepción y no un tipo de norma" en el Capitolio estatal.

"El hecho de que sean excepciones no lo hace más aceptable", dijo Rojas. "Pero no quiero que el público piense que esto es lo que está sucediendo de manera regular aquí en el Capitolio. Hay gente haciendo un trabajo serio y eso está claro por la cantidad de legislación que hemos podido impulsar en esta sesión".