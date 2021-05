Adolescente de 16 años es arrestado por el asesinato de un conocido fotógrafo de Nueva Jersey: Fiscalía

NUEVA JERSEY - Un niño de 16 años fue acusado de asesinar un popular fotógrafo de Jersey City de 40 años que fue encontrado muerto a golpes en su casa a fines del mes pasado después de un chequeo de asistencia social, anunciaron los fiscales del condado de Hudson el viernes.

El sospechoso ha sido acusado como un menor de edad, por lo que su nombre no ha sido revelado. Además del cargo de asesinato, está acusado de posesión ilegal de un arma y posesión de un arma con un propósito ilegal en la muerte de Benjamin Stone.

Stone era un conocido fotógrafo comercial que acababa de mudarse a la ciudad, y el hombre de 40 años tenía un grupo de amigos muy unido. Hace más de una semana, uno de esos amigos dijo que dejó de responder mensajes de texto y llamadas telefónicas, lo que los llevó a llamar a la policía para que le hicieran una visita de bienestar.

Los oficiales que fueron a la casa de Stone alrededor de la 1:30 a.m. del 27 de abril lo encontraron muerto. El médico forense dictaminó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente múltiple en el torso y la forma de muerte fue catalogada como un homicidio.

El adolescente fue detenido el jueves, aunque en este momento no se conocen más detalles sobre la relación del adolescente con Stone, o si hubo alguna antes del asesinato. Los fiscales tampoco han especulado públicamente sobre un posible motivo.

Para los amigos y seres queridos de Stone, eso hace que sea aún más difícil lidiar con su muerte.

"Muy sorprendido. Es una persona increíble y muy querida. Probablemente sea uno de los mejores fotógrafos que he conocido", dijo su amigo Michael Barbieri, quien dijo que Stone había trabajado para Ralph Lauren y Vogue. "No sabemos de ninguna disputa, no sabemos de ningún enfrentamiento que haya tenido con la gente".

Otro amigo, Nathan Sayers, describió a Stone como una "persona cuidadosa. No creo que haya sido descuidado. No entiendo cómo alguien como Ben pudo morir de una manera tan violenta, realmente no puedo explicar eso".