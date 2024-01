Adams niega historia en libro que escribió: ‘nunca disparé una arma en una escuela’

Lo que debes saber ¿Disparó el alcalde de la Ciudad de Nueva York un arma en su escuela cuando era niño y casi impacta a uno de sus amigos?

NUEVA YORK -- ¿Disparó el alcalde de la Ciudad de Nueva York un arma en su escuela cuando era niño y casi impacta a uno de sus amigos?

El comienzo del capítulo 8 del libro "Don't Let It Happen", o "No dejes que suceda", escrito por el entonces senador estatal Eric Adams y publicado en 2009, detalla una historia en la que un joven Adams disparó un arma en la escuela.

"Cuando era niño, un amigo mío trajo un arma a la escuela… para mostrársela al resto de los estudiantes. Esta fue la primera vez que vi un arma real. Después de años de jugar a 'Vaqueros e indios' con pistolas de juguete, no creía que el arma que nos estaba mostrando fuera real. Me reí de su estúpido truco y le quité el arma. "Si esta arma es real", dije, "entonces debería dispararse". Apunté a mi grupo de amigos con lo que pensé era una pistola de juguete y apreté el gatillo. Se disparó una bala, y sólo por la gracia de Dios y mi mala puntería la bala no alcanzó a mis amigos. El incidente me asustó tanto que me caí. Cogí el arma y salí corriendo".

El libro de Adams llamó la atención por primera vez la semana pasada en un artículo de Byline. El lunes un reportero de la agencia de prensa The Associated Press interrogó a Adams sobre el capítulo en particular durante una conferencia de prensa fuera de tema en el Ayuntamiento.

"Nunca disparé un arma en la escuela", dijo Adams al periodista de AP.

"Creo que la persona que, el coautor del libro, pudo haber entendido mal exactamente… alguien. Hubo un incidente en la escuela en el que alguien apuntó con lo que pensó que era una pistola de juguete y es posible que haya entendido mal… ese libro nunca llegó a publicarse porque nunca pasamos por el aspecto de revisión del mismo".

Un periodista de THE CITY que también asistió a la conferencia de prensa tenía a mano un ejemplar de “No dejes que suceda”. Lo levantó cuando el alcalde salía de la conferencia de prensa y le pidió que aclarara los comentarios del coautor.

Cuando nuestra cadena hermana News 4 pidió al Ayuntamiento que ampliara los comentarios del alcalde, un portavoz dijo que Adams está investigando la publicación del libro.

"La historia no debería haberse publicado, el alcalde lo está investigando. Como dijo, es posible que el coautor haya entendido mal la historia", escribió en un correo electrónico el primer subsecretario de prensa, Charles Kretchmer Lutvak.

El libro aparece en varios vendedores en línea, incluyendo Amazon, donde está disponible para su compra por $13.62. En la descripción en línea del libro, no figura ningún coautor, pero la portada sí indica que Tracey Collins contribuye con un avance del libro.