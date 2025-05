¡Mentiroso!: Acusan al concejal Luis Vélez de NJ de accidente en estado de ebriedad

NUEVA JERSEY -- Una mujer compartió un video en las redes sociales de un accidente que involucra al concejal de Paterson, Luis Vélez, donde este habría chocado su vehículo y según ella estaba ebrio. Él niega haber actuado mal y no ha sido acusado de ningún delito.

La policía afirma estar al tanto del incidente y está investigando.

Ante el video, asistentes a una reunión del Concejo municipal en Paterson, Nueva Jersey, el martes por la noche expresaron su furia contra el concejal Luis Vélez.

Cuáles fueron los hechos

Las autoridades afirman estar investigando un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del lunes en el que estuvo involucrado Vélez. Un video publicado en redes sociales deja a testigos preguntándose si pudo haber estado bebiendo en el momento del choque lateral.

Knolaisha Washington conducía el otro vehículo involucrado. Grabó un video con su celular después del accidente en la avenida 12 y Madison.

"Se tambaleaba, parecía borracho", afirmó Washington. "Hablaba borracho y arrastraba las palabras".

Vélez negó haber bebido la noche anterior al accidente. Dice que estaba celebrando el Día de la Madre con su esposa y alega que Washington lo atropelló. Afirma que si parecía estar inconsciente, fue porque la bolsa de aire le impactó en la cara y se sintió mareado. Se lo dijo a los oficiales al salir de su vehículo en el lugar de los hechos, advirtiéndoles que podría irse, según él.

Según Vélez, los oficiales no le hicieron la prueba de alcoholemia porque "no era necesario".

Regina Washington, madre de la otra conductora involucrado en el accidente, llamó a Vélez un "maldito mentiroso".

"Eso es lo que pienso. Es un mentiroso", dijo Regina Washington en la reunión. "Me gustaría verlo esposado antes de que mate a la hija de alguien".

Regina Washington señala un video de vigilancia que, según ella, muestra al concejal saltándose un semáforo en rojo y atropellando a su hija, no al revés. Otro video supuestamente muestra a Vélez orinando en la calle después de la llegada de la policía.

Vélez dijo que no tenía comentarios al respecto.

"Tengo diabetes y no había baño", dijo Vélez. "No me estaba exponiendo".

Su compañero concejal Michael Jackson afirma que Vélez debería haberse presentado voluntariamente para someterse a una prueba de alcoholemia y toxicología, "pero es un mentiroso".

Reacción del concejal

En un comunicado, Vélez dijo que estaba cooperando plenamente con los investigadores.

"Cooperaré plenamente con la investigación en curso, pero quiero ser claro: cualquier afirmación que circule en redes sociales es completamente falsa, e insto a los residentes a que permitan a las fuerzas del orden completar su investigación", declaró Vélez en el comunicado. "Como concejal, creo que nadie está por encima de la ley, incluyéndome a mí, y que las leyes de tránsito existen para proteger a todos. Mantengo mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas a medida que se esclarezcan los hechos. Seguiré orando por todos los involucrados en este lamentable accidente".

En Paterson, la Fiscalía general controla el Departamento de Policía. En un comunicado, afirmaron que la policía estaba al tanto del incidente y que estaba investigando. Vélez no ha sido acusado de ningún delito.