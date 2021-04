Acusan a hombre de Rochester de causar una serie de explosiones fuera de la casa de un examigo

NUEVA YORK - Un hombre del norte del estado de Nueva York fue acusado de detonar explosivos en el patio de otro hombre y enviar cartas a los vecinos advirtiendo que planeaba continuar haciéndolo, dijo la Policía.

James A. Pane, de 50 años, de Rochester, está detenido al menos hasta una audiencia en la corte el martes, dijo la oficina del fiscal federal James P. Kennedy Jr.

Pane fue arrestado e hizo una comparecencia inicial ante el tribunal luego de que registraran su casa el jueves. Se enfrenta a cargos que incluyen el uso de un explosivo para destruir propiedad y el envío de comunicaciones amenazantes.

El nombre del abogado de Pane no estuvo disponible de inmediato el sábado. El posible número de su casa está desconectado.

Los residentes cerca de Falleson Road informaron haber escuchado explosiones entre el 20 de enero y el 2 de febrero, según una denuncia de la corte penal. Los investigadores de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos finalmente obtuvieron un video de una explosión alrededor de las 2:30 a. m. del 2 de febrero en una casa de Falleson Road; las imágenes provenían de una cámara de vigilancia con timbre en las casas cercanas y mostraban una camioneta cerca de la casa de Falleson Road aproximadamente un minuto antes de la explosión, dice la denuncia.

No se reportaron heridos.

Un residente de la casa luego les dijo a los investigadores que había tenido una pelea con su viejo amigo Pane y que Pane conducía una camioneta marrón, según la denuncia. Los investigadores obtuvieron un video de vigilancia que mostraba que el camión salía de la casa de Pane, a pocas cuadras de la casa atacada, minutos antes de la explosión del 2 de febrero y se dirigía a Falleson Road.

Luego, a fines de febrero y principios de marzo, los residentes de varias casas cercanas recibieron cartas anónimas que decían que el remitente estaba en desacuerdo con un residente de la casa en cuestión por dinero.

"No quiero molestar a la gente de este vecindario", escribió el remitente, pero continuó diciendo: "Seguiré lanzando bombas en su jardín hasta que pague. Llame a la Policía, no me atraparán".

Los investigadores encontraron las direcciones de varios destinatarios en una hoja de papel en la basura de Pane, y descubrieron materiales utilizados para fabricar los explosivos en su casa, según la denuncia.

El caso sigue bajo investigación.