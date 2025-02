Acusan a 9 personas en caso de tráfico sexual infantil en Long Island

NUEVA YORK -- Nueve personas han sido acusadas en un caso de tráfico sexual infantil que involucra a una adolescente encontrada el mes pasado en un barco atracado en un puerto deportivo de Nueva York después de una desaparición de casi un mes.

Los siete hombres y dos mujeres se declararon inocentes durante sus comparecencias en el tribunal del condado de Suffolk en Riverhead el jueves, según Timothy Finnerty, un portavoz del tribunal.

Se enfrentan a una serie de cargos, incluido el tráfico sexual infantil, secuestro, violación y poner en peligro el bienestar de la niña, según muestran los registros judiciales en línea.

Los fiscales dijeron al juez que los acusados ​​se aprovecharon de una niña vulnerable de 14 años, violándola varias veces y vendiéndola para obtener sexo, informa Newsday.

La adolescente, a quien The Associated Press no nombra porque es menor de edad, desapareció durante unos 25 días.

La joven fue vista en un video de vigilancia saliendo de su casa en Long Island, una región suburbana al este de la Ciudad de Nueva York, y subiéndose a un auto el 9 de diciembre. Finalmente, su padre la encontró en un yate atracado en un puerto deportivo en Islip el 3 de enero.

El padre dijo a los medios de comunicación locales que recibió un aviso anónimo sobre la ubicación de su hija después de publicar sobre su desaparición en las redes sociales y ofrecer una recompensa de hasta $15,000.

Los portavoces de la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, que está procesando el caso, no respondieron a los correos electrónicos y mensajes en busca de comentarios esta semana.

Entre los acusados ​​del jueves estaba Daniel Burke, un hombre de Long Island que, según los fiscales, estaba entre los hombres que tuvieron relaciones sexuales con la adolescente. Se enfrenta a secuestro, violación y otros cargos.

"Afortunadamente, nuestro sistema de justicia se basa en hechos y pruebas", dijo Oscar Crisafio, el abogado de Burke, en una declaración enviada por correo electrónico. “Y la evidencia en este caso, en palabras de la denunciante, sugiere que ella nunca fue retenida contra su voluntad”.

Ralph Knowles, otro residente de Long Island, fue acusado de violación y otros cargos, según los registros judiciales en línea.

“Ralph espera recibir el descubrimiento de manera oportuna y su día en la corte donde prevalecerá la verdad”, dijo su abogado Chase Brown en una declaración enviada por correo electrónico.

Otros acusados ​​en el caso también han negado los cargos, informa Newsday.

Tres de ellos fueron enviados a la cárcel del condado el jueves, mientras que a los otros seis el juez les aumentó la fianza previamente establecida, según el periódico.

Tres acusados ​​adicionales también han sido acusados ​​en relación con el caso, pero no están incluidos en la acusación inicial, informa Newsday.

Entre ellos se encuentra un miembro del personal de un centro de salud mental estatal que, según los fiscales, manoseó a la niña mientras recibía tratamiento hospitalario después de la terrible experiencia.

Se le ha acusado de contacto sexual delictivo con una persona incapaz de consentir y de poner en peligro el bienestar de un niño.