Acuerdo de $200 mil para mujer de NY víctima de una violación tras una respuesta policial fallida

NUEVA YORK - El gobierno de la ciudad de Albany, Nueva York, acordó pagar un acuerdo de $ 200,000 a una mujer que fue violada sexualmente en noviembre de 2017 después de que los policías no respondieron con urgencia a una llamada al 9-1-1, según la demanda.

El Albany Times-Union informó el sábado que la demanda de la mujer alegaba que la persona en el teléfono que respondió a la llamada al 9-1-1 de su amigo no transmitió la gravedad de la situación a los agentes que llegaron al lugar y que nunca entraron al apartamento donde estaba detenida por el sospechoso.

Posteriormente, el agresor, Abdul Trowell, fue arrestado y condenado por violación y secuestro y está cumpliendo una condena de hasta 15 años. Los agentes no fueron disciplinados, según los registros judiciales.

Los fiscales dicen que Trowell, armado con un cuchillo, llevó a la mujer a su apartamento frente a la mansión del gobernador después de encontrarse con ella y su amiga en la calle y ofrecerse a conducir su auto por ellas porque habían estado bebiendo.

El amigo, un hombre, llamó al 9-1-1 y le dijo a una persona que temía que Trowell “intentara violarla”, informó el periódico. La persona no clasificó la llamada como una emergencia y no anotó que se trataba de un arma.

Trowell se negó a dejar que los tres agentes que respondieron al incidente entraran en el apartamento y, en cambio, habló con ellos en el pasillo durante más de una hora, según la demanda.

Los oficiales le dijeron al amigo que la única forma en que podían arrestar a Trowell era si el amigo de la mujer presentaba una denuncia en una estación de policía, según la demanda.

Luego ordenaron a la amiga que se fuera, “dejándola sola, inconsciente y desprotegida”, dice la demanda. Según los fiscales, Trowell violó a la mujer minutos después de que los oficiales se fueran.

La agencia The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen permiso.