Michael Pitt, actor de reconocidas series, es acusado de abuso sexual en Nueva York

NUEVA YORK -- El actor Michael Pitt, conocido por sus papeles televisivos en “Boardwalk Empire” y “Dawson's Creek”, está acusado de agredir sexualmente a su exnovia, estrangularla y atacarla con un bloque de cemento y un trozo de madera en su domicilio de la Ciudad de Nueva York, según la acusación formal del gran jurado.

Pitt, de 44 años, cuyos abogados negaron las acusaciones, fue arrestado el viernes por nueve cargos, incluyendo abuso sexual en primer grado, actos sexuales delictivos, agresión, intento de agresión y estrangulamiento. La acusación formal cita cuatro incidentes ocurridos entre abril de 2020 y agosto de 2021 en el domicilio de Pitt en el barrio Bushwick de Brooklyn.

La oficina del fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, se negó a hacer comentarios el miércoles más allá de las acusaciones enumeradas en la acusación formal.

El abogado de Pitt, Jason Goldman, afirmó que ya contaba con pruebas exculpatorias y esperaba que el caso fuera desestimado.

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde alguien como el Sr. Pitt —un profesional consumado que jamás consideraría estos crímenes— puede ser arrestado por la palabra no corroborada de una persona poco confiable”, declaró Goldman en un mensaje de texto a The Associated Press.

Goldman añadió: “En realidad, esta afirmación infundada se plantea sospechosamente unos cuatro o cinco años después del presunto incidente, cuando ambas partes mantenían una relación completamente consensual”.

Pitt se declaró inocente de los cargos el viernes y pagó una fianza de $100,000 dólares, según Goldman. Debe comparecer ante el tribunal en Brooklyn el 17 de junio.

The Associated Press no suele identificar a las personas que afirman haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, algo que la mujer en el caso de Pitt no ha hecho.

La acusación formal alega que Pitt tocó sexualmente a la fuerza a su exnovia en abril de 2020. En agosto de 2020, el gran jurado alegó que Pitt obligó a la mujer a practicarle sexo oral y la agredió con un trozo de madera de 10 x 10 centímetros (4 x 4 pulgadas).

La acusación también afirma que Pitt la atacó con un bloque de cemento dos veces en junio de 2021 y la estranguló en agosto de 2021.

La página web de noticias del mundo del entretenimiento, TMZ, informó en 2022 que Pitt fue arrestado en Brooklyn por presuntamente golpear a un hombre tras quitarle su teléfono y, dos meses después, fue trasladado a un hospital bajo escolta policial tras un arrebato público en Nueva York.

Pitt, quien creció en West Orange, Nueva Jersey, interpretó a Jimmy Darmody durante dos temporadas en "Boardwalk Empire" de HBO. El elenco, liderado por Steve Buscemi, ganó los Premios del Sindicato de Actores de Cine en 2011 y 2012 por su destacada actuación en una serie dramática. La serie también ganó un Globo de Oro a la mejor serie dramática en 2011.

Su primer papel importante fue en la película de 2001 "Hedwig and the Angry Inch". En 2005, protagonizó "Last Days", la película del director Gus Van Sant sobre una estrella de rock ficticia inspirada en Kurt Cobain, líder de Nirvana. También interpretó a Henry Parker en una temporada de "Dawson's Creek" del canal The WB entre 1999 y 2000.