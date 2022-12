Actor de ‘Green Book’ hallado muerto en calle del Bronx

NUEVA YORK -- Un hombre encontrado muerto en una acera de la Ciudad de Nueva York esta semana fue identificado el jueves como Frank Vallelonga Jr., un actor que apareció en la película ganadora del Oscar "Green Book".

Vallelonga, de 60 años, es hijo del exportero de Copacabana Frank Vallelonga Sr., conocido como Tony Lip, quien fue interpretado por Viggo Mortensen en la película de 2018. Frank Vallelonga Jr. interpretó a un pariente del personaje de Mortensen en la película, que ganó el Oscar a la mejor película.

Su cuerpo no identificado fue descubierto la madrugada del lunes en El Bronx después de que una persona que llamó al 911 informara haberlo visto cerca de una fábrica. La policía no encontró signos evidentes de trauma y no se ha determinado la causa de la muerte.

La policía identificó a Vallelonga el jueves y su manager confirmó más tarde que él era el actor.

“Es completamente una tragedia e impactante”, dijo la gerente Melissa Prophet.

Un hombre de 35 años fue acusado de ocultar un cadáver humano un día después de que se encontrara el cuerpo. La investigación continuaba.

Vallelonga tiene más de media docena de créditos de actuación desde 1994, incluida una aparición en "The Sopranos", según el sitio web de IMDB.

“Green Book” se basó en una gira de 1962 por el sur del pianista negro Don Shirley y el anciano Vallelonga, quien era el conductor y guardaespaldas de Shirley.

El anciano Vallelonga más tarde se hizo conocido como actor e interpretó al jefe de la mafia Carmine Lupertazzi en "Los Soprano".