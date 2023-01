Abre hoy el segundo dispensario de marihuana legal en NYC: he aquí lo que debes saber

What to Know Las opciones sobre dónde comprar marihuana recreativa legal en Nueva York se están ampliando a medida que un segundo dispensario abre sus puertas en Manhattan.

Cuando el dispensario de Roland Conner abra el martes por la mañana, lo hará como la primera persona con una condena por cannabis en el estado en abrir legalmente una tienda de marihuana.

Smacked, la tienda de Conner, tendrá una apertura "suave" de casi un mes en lo que solía ser una antigua farmacia de Greenwich Village en Bleeker Street.

Nueva York está dando prioridad a las licencias de venta minorista a personas con condenas previas por marihuana. Se ve como un movimiento para equilibrar las injusticias de las leyes antiguas que a menudo terminaban con un número desproporcionado de condenas para los acusados pertenecientes a minorías.

La primera ronda de licencias de venta de marihuana recibió luz verde para tres docenas de negocios, dando paso a la apertura del primer dispensario legal el mes pasado en Broadway, también en Manhattan.

Roland Conner está abriendo Smacked con su esposa e hijo, y con el apoyo del New York Social Equity Cannabis Investment Fund y Bronx Cannabis Hub.

"Estoy muy emocionado de convertirme en parte de la historia como la primera persona en abrir un dispensario legal de cannabis en la ciudad de Nueva York. Dada mi experiencia con el cannabis, nunca podría haber imaginado que abriría una tienda como esta", dijo Conner. en una oracion.

"Pero esto no se trata solo de mí y mi familia. Se trata de todos los que fueron perjudicados por las draconianas leyes de drogas del pasado. El compromiso de Nueva York de corregir esos errores a través de la ley es inspirador. Soy prueba de ese compromiso porque yo Estoy parado aquí hoy", agregó.

La apertura de la tienda de Conner es parte del programa "Pop-up" del estado para ayudar a las tiendas a recibir un impulso de capital inicial antes de una apertura permanente en el futuro.

"Al igual que con algunos otros dispensarios iniciales que serán respaldados por el Fondo, esto brindará a los licenciatarios la oportunidad de abrir a corto plazo para acelerar las ventas y comenzar a generar capital para sus negocios, después de lo cual cerrarán para la construcción final y luego reabrir a largo plazo", dijo la oficina del gobernador el jueves.

El primer dispensario legal de marihuana recreativa en Nueva York abrió el 28 de diciembre en la esquina de Broadway y Astor Place. Marcó un lanzamiento largamente esperado de una industria de la marihuana que podría convertirse en una de las más lucrativas del país.

Y hay más en camino. Se ha fijado una fecha de apertura para otro dispensario, llamado "Agencia de Viajes Union Square". Se abrirá en un antiguo Chase Bank cerca de la estación de metro de Union Square.

Está programado para tener su apertura suave el 13 de febrero. De los ingresos, el 51 por ciento se destinará al Fondo Doe, que brinda vivienda, capacitación profesional y asesoramiento a personas marginadas que viven en la ciudad de Nueva York.

Nueva York legalizó el uso recreativo de la marihuana en marzo de 2021.

No obstante, hay que tener una licencia especial y aprobada para poder abrir y administrar uno de estos negocios legalmente. Sin embargo, la ciudad aún tiene un problema con dispensarios sin licencia operando ilegalmente. Estos dispensarios ilegales no están supervisados por las agencias adecuadas y por lo tanto, el cannabis de estos negocios no está regulado, lo que podía ser peligroso para el consumidor.