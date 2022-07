Abre en NYC museo sobre Jackie Robinson, el beisbolista e ícono de los derechos civiles

Lo que debes saber Un museo que celebra el legado de Jackie Robinson, el ícono de los derechos civiles que rompió la barrera del color en las Grandes Ligas de Béisbol, abrió el martes en Manhattan.

El Museo Jackie Robinson es un espacio de 19,380 pies cuadrados que exhibirá la vida y el legado del ícono.

Ubicado en las calles Canal y Varick, cerca de Holland Tunnel en el Bajo Manhattan, el museo se basa en la misión de la Fundación Jackie Robinson (Jackie Robinson Foundation) al educar al público sobre el legado de Jackie Robinson y los ideales y valores que definieron su vida.

NUEVA YORK -- Un museo que celebra el legado de Jackie Robinson, el ícono de los derechos civiles que rompió la barrera del color en las Grandes Ligas de Béisbol, abrió el martes en Manhattan con la asistencia de una gran cantidad de miembros de la familia del gran beisbolista, otros atletas, celebridades y políticos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Museo Jackie Robinson es un espacio de 19,380 pies cuadrados que exhibirá la vida y el legado del ícono.

Ubicado en las calles Canal y Varick, cerca de Holland Tunnel en el Bajo Manhattan, el museo se basa en la misión de la Fundación Jackie Robinson (Jackie Robinson Foundation) al educar al público sobre el legado de Jackie Robinson y los ideales y valores que definieron su vida.

Se exhibirán algunas de las camisetas, trofeos y fotos de Jackie Robinson, entre otros artículos.

Jackie Robinson nació en Georgia en 1919 en una familia de aparceros, según la Fundación Jackie Robinson.

Este humilde comienzo en Georgia daría forma a Robinson, quien se convertiría en el primer jugador de béisbol en romper la barrera de color de Major League Baseball que segregó el deporte durante más de 50 años. Durante su carrera en el béisbol, sería nombrado el Novato del Año (Rookie of the Year) en 1947, el Jugador Más Valioso (Most Valuable Player) en 1949 y Campeón de la Serie Mundial con los Brooklyn Dodgers en 1955.

Jackie Robinson fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1962, cinco años después de retirarse del juego. En 1997, en lo que era el 50 aniversario de romper la barrera del color en las Grandes Ligas, su número "42" fue retirado de todo el béisbol.

Sin embargo, sus aportes no fueron únicamente en el mundo deportivo. Jackie Robinson también se convirtió en el primer vicepresidente afroamericano de una compañía Fortune 500, fue asesor político y una figura clave en el Movimiento de Derechos Civiles durante de los décadas de los 50s y 60s.

"El 15 de abril de 1947, Jackie Robinson se convirtió en el primer afroamericano en jugar en las Grandes Ligas de Béisbol en la era moderna. Más tarde se convertiría en el primer afroamericano nombrado vicepresidente en una compañía Fortune 500; se desempeñó como asesor de políticos; comenzó un banco y una empresa de desarrollo de viviendas; y fue una figura clave en el avance de la igualdad de oportunidades y la ciudadanía de primera clase para todos los estadounidenses durante el Movimiento por los Derechos Civiles de las décadas de 1950 y 1960", señala la Fundación Jackie Robinson.