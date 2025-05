Abogados de Sean “Diddy” Combs interrogaran a su exnovia luego que ella confianza que la violó

NUEVA YORK -- Los abogados de Sean “Diddy” Combs afirman que interrogarán a la cantante de R&B Cassie el jueves sobre cómo la infidelidad alimentó la explosiva relación de casi 11 años entre ambos, al comenzar el contrainterrogatorio de la testigo estrella de la fiscalía en el juicio de Sean “Diddy” Combs por tráfico sexual.

Será el tercer día en el estrado para Cassie, de 38 años, tras dos días de interrogatorio por parte de la fiscalía en un tribunal de Manhattan. El miércoles, declaró que Sean “Diddy” Combs la violó cuando rompió con él en 2018, después de que la sometiera a una vida de abuso físico amenazándola con publicar vídeos sexuales degradantes.

La fiscalía acusa a Sean “Diddy” Combs de explotar su estatus como poderoso ejecutivo musical y empresario para obligar violentamente a Sean “Diddy” Combs y a otras mujeres a participar en encuentros sexuales. Está acusado de delitos que incluyen crimen organizado y tráfico sexual mediante la fuerza, fraude o coacción. Varias otras acusadoras están programadas para testificar.

Sean “Diddy” Combsniega todas las acusaciones y se ha declarado no culpable. Sus abogados reconocen que podría ser violento, pero afirman que las relaciones sexuales que él y otras personas mantuvieron fueron consensuadas y que nada de lo que hizo constituyó una actividad criminal.

La abogada defensora Teny Geragos sugirió el miércoles, durante una conversación entre abogados y el juez, que el plan para el jueves estaba cambiando sobre la marcha por necesidad. No entró en detalles, pero le dijo al juez Arun Subramanian que el interrogatorio de Cassie por parte de la fiscalía "ha sido muy diferente de lo que esperaba".

Más tarde, el abogado de Sean “Diddy” Combs, Marc Agnifilo, le dijo al juez que interrogar a Cassie sobre infidelidades era importante.

"Todo el mundo sabe que vamos a sacar a relucir las infidelidades, que vamos a querer sacar a relucir los mensajes de texto de infidelidades, y estos mensajes de texto suelen estar en un lenguaje ambiguo", dijo.

El jueves por la mañana, el juez denegó la solicitud de los abogados defensores de presentar comunicaciones de texto entre Sean “Diddy” Combs y Cassie que incluyeran referencias a actos sexuales específicos.

Los abogados defensores han indicado que el contrainterrogatorio de Cassie, que comenzará el jueves por la mañana, probablemente finalizará al final de la sesión judicial del viernes.

Cassie ha resistido bien más de dos días de interrogatorio directo por parte de la fiscalía. Lloró varias veces, pero en general se ha mantenido serena y directa al hablar de algunos de los temas más delicados imaginables, en una sala repleta de familiares y amigos de Sean “Diddy” Combs, periodistas y una fila de espectadores ocupada por simpatizantes de Cassie. Cassie se encuentra en el tercer trimestre de embarazo de su tercer hijo.

Cassie declaró el miércoles que Sean “Diddy” Combs entró a la fuerza en su apartamento de Los Ángeles y la violó en el suelo de la sala después de que ella dijera que iba a terminar su relación.

Cassie también dijo que no se sentía capaz de negarse a las exigencias de Sean “Diddy” Combs de tener "cientos" de encuentros con trabajadores sexuales masculinos —que él vigilaba y controlaba durante horas e incluso días— porque la haría "parecer una zorra" si hacía públicos los videos.

"Temí por mi carrera. Temí por mi familia. Es simplemente vergonzoso. Es horrible y repugnante. Nadie debería hacerle eso a nadie", dijo Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo Cassie.

Demandó a Sean “Diddy” Combs en 2023, acusándolo de años de abuso físico y sexual. En cuestión de horas, la demanda se resolvió por 20 millones de dólares —una cifra que Cassie reveló por primera vez el miércoles—, pero se sumaron decenas de demandas legales similares por parte de otras mujeres.

Combs, de 55 años, ha estado en prisión desde septiembre. Se enfrenta a al menos 15 años de prisión si es declarado culpable. Se espera que el juicio dure unos dos meses.

Los periodistas de Associated Press Julie Walker, de Nueva York, y Dave Collins, de Hartford, Connecticut, contribuyeron a este informe.