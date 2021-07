Abogados de R. Kelly: lucharemos contra el intento de agregar acusaciones al juicio

NUEVA YORK - Los abogados de R. Kelly señalaron el lunes que lucharían contra el intento de los fiscales de informar a los jurados sobre las acusaciones más allá de los cargos reales en su próximo juicio federal por tráfico sexual.

"Esto no es más que un esfuerzo velado para dar forma a la percepción del público en este caso, ignorando que el Sr. Kelly se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo la abogada de Kelly, Nicole Blank Becker, por correo electrónico, y agregó que sus abogados se "oponen enérgicamente ”a la solicitud del Gobierno.

"A medida que se acerca el juicio, esperamos que la verdad prevalezca", escribió.

La selección del jurado comenzará el 9 de agosto en un tribunal federal de Nueva York para la estrella de R&B ganadora del premio Grammy.

Está encargado de liderar lo que los fiscales llaman una empresa criminal de gerentes, guardaespaldas y otros empleados. Los fiscales dicen que el personal ayudó a Kelly a reclutar mujeres y niñas para sexo y pornografía y para ejercer mucho control sobre ellas.

Los cargos involucran a seis mujeres y niñas diferentes.

Los fiscales ahora también quieren que los miembros del jurado escuchen sobre más de una docena de personas que alegan que Kelly abusó, amenazó o maltrató sexual o físicamente. Las denuncias incluyen una acusación de que tuvo contacto sexual con niño.

Kelly niega haber abusado de nadie.

El cantante multiplatino, llamado Robert Sylvester Kelly, es conocido por trabajos que incluyen el éxito de 1996 como "I Believe I Can Fly" y el clásico de culto "Trapped in the Closet", una historia de múltiples partes de traición e intriga sexual.

También enfrenta cargos relacionados con el sexo en Illinois y Minnesota y se declaró inocente.