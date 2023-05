Abogado: Trabajadora de Bellevue vista en video de Citi Bike tiene recibos que muestran que alquiló la bicicleta

NUEVA YORK -- Hay un nuevo giro en la confrontación viral de Citi Bike que vio a un trabajador de la salud de la Ciudad de Nueva York entablar una acalorada discusión con un grupo de jóvenes negros: su abogado dijo que pagó por la bicicleta y tiene los recibos para probarlo.

El clip de 90 segundos, que ha sido visto más de 35 millones de veces desde que se publicó el 13 de mayo, muestra a la empleada de NYC Health + Hospitals/Bellevue, Sarah Comrie, sentada a horcajadas sobre el vehículo de dos ruedas mientras discute con un hombre justo a su lado, alegando es su.

"¡Ayuda! ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame", se la puede escuchar gritando en voz alta cuando comienza el video.

Pero el joven negro que está junto a ella le dice repetidamente: "Esta no es tu bicicleta", afirmando que acaba de alquilar esa Citi Bike mientras sus amigos están a su lado.

"Esta es mi bicicleta en mi cuenta, por favor muévete", le dice a Comrie, a lo que ella dice: "Bájate de mí".

Si bien el video no muestra al joven tocándola, sí muestra a Comrie agarrando el teléfono del joven. Inmediatamente lo alcanza y le exige que lo devuelva, que es cuando ella le dice que está lastimando a su feto.

“Mi hijo por nacer”, grita Comrie.

“No te estoy tocando”, respondió el hombre no identificado.

Eventualmente, un hombre también en uniforme médico preguntó qué estaba mal. Fue entonces cuando Comrie de repente pareció comenzar a sollozar. El otro hombre de bata le dice que elija otra bicicleta y ella se retira tranquilamente.

No está claro qué sucedió antes de que alguien comenzara a grabar la pelea cerca de East 30th Street y First Avenue en Kips Bay, pero un portavoz del hospital a principios de semana calificó el video de "perturbador". El hospital puso a Comrie en licencia en espera de una revisión formal.

Si bien muchos criticaron al trabajador del hospital por poner en peligro la seguridad de los jóvenes, su abogado dijo el jueves que todo el incidente se está sacando de contexto y que su cliente está siendo bombardeado con amenazas.

“Cada parte de esa historia es incorrecta, comenzando por que mi cliente no es racista. Dos, mi cliente no tomó la bicicleta de nadie más”, dijo el abogado Justin Marino.

Señaló los recibos proporcionados por Comrie que nuestra cadena hermana NBC New York examinó. Muestran un alquiler de bicicleta 560-3915, que duró apenas un minuto.

Congelar el video ahora viral muestra que el código en la bicicleta por la que ella y el otro hombre están peleándose dice 560-3915.

Nuestra cadena hermana NBC New York se comunicó con Citi Bike para confirmar su alquiler y si alguien más lo reservó en ese momento, pero la compañía no respondió de inmediato. Marino dijo que no es posible que otra persona tenga una reserva para esa misma bicicleta, y dijo que el recibo de Comrie "confirma que ella alquiló la bicicleta en la que estaba".

Marino dijo que Comrie, que tiene seis meses de embarazo, terminó el turno de 12 horas en Bellevue el sábado, se acercó al estante, pagó y devolvió la bicicleta. Él dice que fue entonces cuando los hombres se acercaron.

El abogado también dijo que su cliente ha sido interrumpido en línea por mencionar a su hijo por nacer, así como el momento en que comienza a llorar.

"¿Cómo te atreves a juzgar a alguien en esa circunstancia en función de las condiciones por las que estaba pasando en ese momento?", Dijo Marino.

El video termina con Comrie subiéndose a otra bicicleta, de la cual su abogado también tiene un recibo, lo que demuestra que ella montó en esa hasta su casa.

Los hombres en el video no han sido identificados. La Policía de Nueva York reiteró el jueves que no había llamadas al 911 ni informes archivados por este incidente y pidió a cualquiera que piense que fue víctima que se presente.

Algunos han comparado a Comrie con el llamado "Central Park Karen", refiriéndose al incidente de mayo de 2020 en el que una mujer que paseaba a su perro llamó al 911 por un observador de pájaros negros. Pero Marino dijo que simplemente quiere cambiar la narrativa y limpiar el nombre de Comrie.

"No había nada más que la diferencia en el color de la piel que sugiriera que la raza tuvo algo que ver con eso", dijo. “Esperamos que su empleador no viole sus derechos, si lo hacen, se agregarán a la lista de personas que demandamos”.

NYC Health + Hospitals no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.