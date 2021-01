Avería de Internet impacata el noreste de EEUU

NUEVA YORK - Los usuarios de Internet en el noreste de EEUU experimentaron cortes generalizados durante varias horas el martes, lo que interrumpió el trabajo y la escuela debido a un problema no especificado con la red de Verizon.

"Se ha resuelto un problema de Internet que afecta la calidad de nuestro servicio Fios en todo el noreste", dijo el portavoz Jim Greer en un comunicado enviado por correo electrónico el martes por la tarde. Dijo que los niveles de servicio "están volviendo a la normalidad" y que la compañía está investigando lo que sucedió. Las interrupciones del servicio no se relacionaron con un corte de fibra en Brooklyn, Nueva York, que causó problemas a las personas en el área.

Hay alrededor de 6.5 millones de clientes de Fios Internet.

Las personas que publicaron en Twitter informaron tener problemas para conectarse con varios servicios en línea en un área geográfica que se extiende desde Washington hasta Boston. Esa región densamente poblada incluye servicios clave del gobierno de EEUU, así como importantes empresas financieras como Fidelity Investments.

Las interrupciones en los servicios de Internet son siempre una molestia, pero se han vuelto aún más insoportables a medida que la pandemia obliga a millones de personas a trabajar desde casa y a los estudiantes a asistir a la escuela de forma remota.

La hija de Diana Gaspar en Nueva York no pudo conectarse a su salón de clases en línea porque el Internet de su hogar estuvo irregular durante un par de horas por la tarde, aunque su hija pudo iniciar sesión con el teléfono de Gaspar.

"No lo vimos como un problema importante", dijo Gaspar. "El único inconveniente fue que no tenía mi teléfono".

Para las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax en los suburbios de Washington, D.C., los maestros y estudiantes encontraron soluciones, como cambiar a otra plataforma de instrucción si una no funcionaba, dijo la portavoz Lucy Caldwell.

En la Escuela Intermedia Galvin en Wakefield, Massachusetts, un suburbio al norte de Boston, los maestros enviaban a los estudiantes tareas en papel y lápiz si había problemas con Internet, dijo Trish Dellanno, contactada en la escuela por teléfono. “Los profesores han podido seguir avanzando. Van a la vieja escuela ".

La interrupción afectó a los proveedores de Internet y la nube para almacenar datos (cloud), así como a sitios importantes como Google y Facebook. Amazon, cuya división de servicios web impulsa una amplia gama de servicios en línea, indicó que su red no era la causa del problema y que los problemas de conectividad para sus clientes de Amazon Web Services se resolvieron alrededor de las 12:45 p.m., después de una hora y media. Google dijo que tampoco había encontrado problemas con sus propios servicios y que estaba investigando.

Las interrupciones de la costa este comenzaron a las 11:25 a.m. hora local y la recuperación comenzó a las 12:37 p.m., según Doug Madory, director de análisis de Internet en Kentik, una compañía de monitoreo de redes. Informó de una caída del 12% en el volumen de tráfico a Verizon.

Madory dijo que aún no sabía si otros transportistas se vieron afectados. Comcast, otro importante proveedor de servicios de Internet, dijo que no había observado problemas con su red el martes. AT&T no respondió de inmediato a las preguntas.

Cary Wiedemann, un ingeniero de redes que tuvo problemas de conectividad en su casa en el norte de Virginia, dijo que algunos servicios en línea podrían haberse interrumpido incluso si su Internet residencial todavía funcionaba, si el problema era con la red troncal de la red de Verizon.

"Si Outlook funciona pero YouTube no, ¿de quién es la culpa? Culpa de Verizon. Pero eso no es obvio desde el principio ", dijo.