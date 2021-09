Este contenido es presentado por AARP New York. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva York. Visita AARP New York para obtener más información.

Los adultos mayores de 50 años—particularmente los jubilados—pueden encontrarse con más tiempo libre. Por ende, pueden sentirse más solos. También pueden estar más dispuestos a escuchar a los demás. Estas, lamentablemente, son las características de las que se aprovechan los criminales.

Los estadounidenses en ese grupo demográfico pierden aproximadamente $2.9 mil millones al año debido a la explotación financiera, según el Special Committee on Aging del Senado. Los afroamericanos y latinoamericanos pueden ser aún más susceptibles: una reciente encuesta de AARP de aproximadamente 1,100 adultos encontró que 2 de cada 5 afroamericanos y la misma proporción de latinos dicen que han perdido dinero. Para los afroamericanos estafados, los que tenían más probabilidades de perder dinero eran los hombres con al menos un título universitario y un ingreso familiar anual de al menos $100,000. Para los latinos, fueron los hombres suburbanos con al menos un título universitario y un ingreso familiar anual de al menos $50,000.

Si tú o alguien que conoces pertenece a este grupo de edad, ten en cuenta que estas estafas suelen clasificarse en cuatro categorías principales. A continuación, los tipos de fraude más comunes dirigidos a adultos mayores de 50 años y las señales de alerta que los acompañan.

Impostores del gobierno

Recibir una llamada o un mensaje del gobierno puede dar miedo. También puede ser una trampa. Aquí están las agencias que los delincuentes utilizan, lo que dicen que buscan y cómo las personas mayores pueden hacer para evitar caer en sus trampas.

No es la Administración del Seguro Social (Social Security Administration): Los estafadores que se hacen pasar como representantes del Seguro Social pueden intentar robar dinero o la identidad de una persona. Ellos pueden:

Llamar para “verificar” un número del Seguro Social, posiblemente para “arreglar” una declaración de impuestos que, según los estafadores, se presentó de manera incorrecta.

Avisar que se han suspendido los beneficios.

Pedir que se envíe dinero, solicitar criptomonedas o gift cards.

La verdadera administración del Seguro Social no amenazaría ni suspendería un número del Seguro Social. Tampoco llamarían, enviarían correos electrónicos, mensajes de texto o contactarían a personas a través de las redes sociales. Para aclarar, la política de la agencia es tartar asuntos con los titulares de cuentas únicamente por correo. La SSA nunca llamará con respecto a una cuenta, incluso si ven actividad sospechosa.

La mejor manera de evitar ser estafados por un Seguro Social falso:

No hagas clic en ningún enlace en mensajes de texto o correos electrónicos.

No creas automáticamente que una llamada proviene de la Administración del Seguro Social, ya que los identificadores de llamadas pueden ser falsificados.

No des dinero ni información personal.

Si se trata de una llamada automática, no presiones ningún número, ya que hacerlo puede generar más llamadas.

Llama directamente a tu oficina local del Seguro Social, en caso necesites comunicarte con ellos.

No es Medicare: Los imitadores pueden contactar a potenciales víctimas pidiendo su número de Medicare (un intento de los estafadores de dirigir los beneficios hacia ellos mismos). También pueden solicitar información de cuentas bancarias, alegando que la necesitan para enviar una nueva tarjeta de Medicare. No hace falta decir que las personas contactadas nunca deben dar esa información.

No es el I.R.S.: Los impostores del IRS pueden hacer contacto, alegando que se les adeudan impuestos. Harán amenazas, diciendo que la falta de pago puede resultar en arresto, deportación o perder la licencia de conducir.

Quien realmente deba dinero a esa agencia recibirá dos cartas a través del correo de los EE.UU.: Una del propio IRS y otra de un cobrador de deudas privado. El verdadero I.R.S. nunca pediría un pago mediante transferencia bancaria, efectivo, gift cards o criptomonedas.

Oportunidades falsas para trabajar desde casa

La regla de oro de los empleos: El empleador paga al trabajador, no al revés. Entonces, cuando surgen oportunidades de pago para jugar (pay-to-play en inglés), es una gran señal de alerta. En tales escenarios, los estafadores afirman que necesitas invertir dinero para pagar una capacitación.

Los supuestos empleadores que solicitan información personal pueden no ser mejores. Darles números de Seguro Social, cuentas bancarias, pasaportes, etc. puede terminar dándoles toda la información que necesitan para secuestrar sus cuentas, o incluso falsificar una licencia de conducir o un pasaporte.

Los estadounidenses de edad avanzada pueden verse particularmente influenciados, ya que algunos trabajos falsos los invitan a trabajar desde casa, un escenario ideal para muchas personas jubiladas.

Algunas señales de alerta de trabajos ilegítimos:

Hay poca información sobre la empresa.

El trabajo es demasiado bueno para ser verdad—el salario es extremadamente alto; las ventajas, demasiado generosas.

El empleador está muy ansioso por contratar, posiblemente incluso presionando al solicitante para que acepte el trabajo.

El anuncio del puesto contiene palabras mal escritas y mala puntuación.

Ten en cuenta que los trabajos falsos pueden aparecer en bolsas de trabajo legítimas. Para ayudar a verificar una oferta real, busca el sitio web de la empresa y las redes sociales. También asegúrate de ponerte en contacto con otra persona de la empresa para obtener más información.

Estafas a los abuelos

Adultos latinos fueron víctimas de estafas dirigidas a abuelos más que de cualquier otro tipo, encontró una reciente encuesta de AARP.

Por lo general, esta estafa se da de dos formas. Un escenario: Alguien se hace pasar por un nieto en pánico a través de un mensaje digital, afirma estar en problemas y necesitar dinero de inmediato. La otra situación: el agresor afirma ser un defensor público o un carcelero que llama en nombre del nieto.

El mejor consejo para evitar este tipo de estafa, dice la Comisión Federal de Comunicaciones, es colgar inmediatamente cualquier llamada telefónica que parezca sospechosa. Y si tienes identificador de llamadas y no reconoces un número de teléfono entrante, deja que la llamada vaya al correo de voz.

Si llegas a hablar con alguien, explica la FCC, nunca te sientas presionado a proporcionar información o enviar dinero rápidamente.

Estafas de caridad

Los adultos mayores de 50 años con un colchón de ahorros decente pueden ser particularmente vulnerables a los estafadores, ya que pueden permitirse regalar parte del dinero. El truco consiste en asegurarse de que sus donaciones vayan a organizaciones benéficas reales, o al menos a organizaciones benéficas que dirijan estos ingresos a ayudar realmente a personas necesitadas, en lugar de a los organizadores de la caridad.

Ten en cuenta que los fraudes relacionados a caridades pueden encontrar víctimas a través de correo electrónico, las redes sociales y las llamadas telefónicas. Además, algunos estafadores pueden jugar a ser imitadores y darse a sí mismos nombres similares a organizaciones benéficas legítimas.

Algunos consejos:

Investiga posibles organizaciones benéficas.

No realices donaciones en efectivo, gift cards, monedas virtuales o—en particular—transferencias bancarias (un obsequio fraudulento). Paga siempre con cheque o tarjeta de crédito.

Mantén un registro de las donaciones y asegúrate de no registrarte accidentalmente para realizar donaciones recurrentes.

No permitas que te apresuren a hacer una donación.

Además, ten en cuenta: Garantizar las ganancias de sorteos a cambio de una donación no es solo una estafa, es ilegal.

Un romance falso

Las estafas que se aprovechan de los corazones solitarios alcanzaron un récord de $304 millones en pérdidas en 2020, según la Comisión Federal de Comercio. Eso es un 50 por ciento más que en 2019.

A continuación, algunas señales de advertencia de que las supuestas almas gemelas pueden estar buscando más que solo amor.

Quienes se acercan dicen que son:

Viven/están viajando/trabajan fuera de los Estados Unidos

Miembros de la fuerzas militares

Trabajadores de una plataforma petrolera

Médicos con una organización internacional

También dirán que necesitan dinero para pagar:

Visa/documentos de viaje

Boleto de avión/gastos de viaje

Cirugía/gastos médicos

Deudas de juego

Al igual que con los otros fraudes mencionados aquí, lidiar con estos posibles estafadores implica tomar el mismo tipo de precauciones:

Nunca mandes dinero mediante transferencia bancaria o gift cards.

Nunca envíes dinero a alguien que no hayas conocido en persona.

Presta atención si los miembros de la familia están preocupados por tu nuevo interés amoroso.

Presta atención si los miembros de la familia están preocupados por tu nuevo interés amoroso.