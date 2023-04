Legisladores de Nueva York abordan las tiendas ilícitas de marihuana; presupuesto estatal aún sin decidir

NUEVA YORK -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y los líderes legislativos estaban buscando formas de tomar medidas enérgicas contra las tiendas de marihuana ilícitas que amenazan el incipiente mercado legal del estado para la marihuana recreativa como parte de las negociaciones sobre el presupuesto atrasado.

Hochul, una demócrata, dijo a los periodistas en el Capitolio estatal el martes que esperaba que las negociaciones presupuestarias concluyeran pronto. Vencía el 1 de abril.

“Ha sido un proceso largo”, dijo. “Veo un camino para aumentar el presupuesto estatal, tal vez a fines de esta semana”.

Cientos de tiendas de marihuana no autorizadas han abierto en la ciudad de Nueva York, compitiendo con dispensarios legales cuyos productos están sujetos a fuertes impuestos. Las tiendas y los camiones ilícitos se han multiplicado incluso cuando Nueva York trabaja lentamente para establecer su mercado legal.

Hochul dijo que quiere dar a los funcionarios de impuestos estatales y a la Oficina de Gestión de Cannabis herramientas de aplicación para cerrar o multar a las tiendas ilegales de marihuana, una propuesta descrita en un proyecto de ley que presentó el mes pasado.

“Nos estamos esforzando mucho para hacer frente a la industria ilegal. Esto no es fácil de hacer. Pero cuando configuras estos negocios para que fracasen debido a la competencia ilegal, tenemos que tomar algunas medidas drásticas ahora”, dijo Hochul.

Los legisladores no cumplieron con la fecha límite para adoptar un presupuesto estatal en parte debido a desacuerdos sobre las propuestas de la gobernadora para cambiar las reglas de fianza y su ambicioso plan para impulsar la creación de 800,000 nuevas viviendas en todo el estado durante los próximos diez años. Es común en Nueva York que las cuestiones de política se incluyan en los presupuestos estatales.

El plan de vivienda de Hochul fue expulsado del presupuesto en medio de la oposición de los legisladores suburbanos preocupados por los mandatos de zonificación locales. Hochul dijo que impulsará algunos de los elementos de su plan en esta sesión legislativa después de que se apruebe el presupuesto.

El presupuesto propuesto por Hochul incluye un cambio a la ley de fianzas actual para dar a los jueces mayor discreción al eliminar el estándar de "medios menos restrictivos" para garantizar que el acusado regrese a la corte. Hochul lo describe como una aclaración de las pautas, pero los legisladores liberales se han resistido a realizar más cambios en la ley de fianzas del estado.

Hochul se negó a comentar si se había llegado a un acuerdo sobre la fianza, pero dijo que está “satisfecha con el lugar donde estamos hoy”.

Michael Hill en Albany, Nueva York contribuyó a este despacho.

Maysoon Khan es miembra del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubiertos. Sigue a Maysoon Khan en Twitter.