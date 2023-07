Las carreteras de Manhattan reabren dos días después del colapso de la grúa en llamas

Qué saber La Décima Avenida volvió a estar abierta más de 48 horas después de que la parte superior de la grúa, la pluma, se derrumbara junto con 16 toneladas de concreto.

En total, 12 personas resultaron heridas, incluidos tres bomberos. Se dijo que todos tenían lesiones que no ponían en peligro su vida.

Los funcionarios de la Ciudad de Nueva York se han estado coordinando con los desarrolladores para instalar una grúa más grande para retirar la dañada.

NUEVA YORK -- El tramo de calles de Manhattan cerrado durante varios días tras el colapso de una grúa en llamas en el lado oeste de la isla finalmente ha reabierto.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La Décima Avenida volvió a estar abierta más de 48 horas después de que la parte superior de la grúa, la pluma, se derrumbara junto con 16 toneladas de concreto. En total, 12 personas resultaron heridas, incluidos tres bomberos. Se dijo que todos tenían lesiones que no ponían en peligro su vida.

La causa del incendio aún está bajo investigación. A partir del viernes, la causa probable del incendio es una fuga de combustible hidráulico del compartimiento del motor a una placa de metal caliente. Mientras tanto, ni la empresa de grúas ni su operador han sido acusados públicamente de irregularidades.

Los funcionarios de la Ciudad de Nueva York se han estado coordinando con los desarrolladores para instalar una grúa más grande para retirar la dañada.

El operador de la grúa estaba levantando 16 toneladas de concreto cuando vio el incendio, dijo el miércoles el comisionado adjunto del FDNY, Joseph Pfeifer. El trabajador trató de apagar las llamas, pero el fuego lo abrumó y tuvo que retirarse. El trabajador no resultó herido, dijo Pfeifer.

“Ese peso de 16 toneladas está sujeto por un cable. A medida que el fuego calienta el cable, el cable se debilita, al punto que pierde su fuerza, y ahí es donde ocurrió el colapso”, dijo Pfeifer.

El comisionado adjunto dijo que el pensamiento del operador de la grúa podría haber salvado vidas.

“Ese operador de grúa vio que se inició el fuego y trató de extinguirlo. Le damos mucho crédito al operador de la grúa, pero el fuego lo abrumó y tuvo que salir de la grúa", dijo Pfeifer.

El edificio sobre el que se encuentra la grúa está actualmente en construcción. El Departamento de Edificios dijo que está destinado a ser un edificio de uso mixto de 45 pisos. El contratista general y la empresa de grúas parecen tener todos los permisos necesarios y pertinentes en orden, según funcionarios de la ciudad.

Colapso de grúa vinculado a empresa y operador con historial de violaciones de seguridad

Mientras las autoridades continúan investigando, el propietario y el operador de la grúa defectuosa enfrentan un escrutinio por fallas de seguridad pasadas.

La grúa, propiedad de New York Crane and Equipment Corp., estaba levantando concreto hasta el piso 36 de un lujoso rascacielos cuando se produjo un incendio en la cabina de la máquina, dijeron las autoridades. Las llamas quemaron un cable que sostenía el brazo de la grúa en su lugar, haciendo que la pluma de 180 pies de largo se estrellara contra el suelo.

La casi catástrofe despertó recuerdos de colapsos de grúas anteriores, incluida una serie de incidentes que involucraron a personas relacionadas con el accidente del miércoles.

Dos de los colapsos de grúas más desastrosos de la ciudad ocurrieron en el lapso de dos meses en 2008, ambos involucraron grúas propiedad de New York Crane and Equipment Corp. Nueve personas murieron, lo que obligó a la ciudad a revisar su proceso de inspección y regulación de grúas torre.

Más tarde ese año, un trabajador de la construcción murió al caer mientras ayudaba a desmantelar una grúa propiedad de otra empresa. Uno de los dos operadores de grúa, cuya licencia fue suspendida por ocho meses, fue Chris Van Duyne. El mismo hombre estaba operando la grúa que se incendió el miércoles, dijeron las autoridades.

Los mensajes telefónicos dejados con Van Duyne y New York Crane no fueron respondidos de inmediato el jueves.

Mientras los funcionarios esperan respuestas, la concejala Pierina Sánchez, jefa del comité de vivienda y construcción del concejo, dijo que era preocupante que una empresa de grúas citada por fallas de seguridad en el pasado estuviera nuevamente vinculada a un incidente importante.

“Genera preocupación que una empresa que tiene un historial de lesiones y muertes en el sitio continúe haciendo negocios en la Ciudad de Nueva York”, dijo. “¿Por qué todavía tienen una licencia?”

Después de los colapsos consecutivos hace 15 años, Nueva York adoptó una serie de requisitos estrictos para grúas que van más allá de los de otros estados, según expertos de la industria.

Stephen Smith, director ejecutivo del Center for Building en América del Norte, dijo que las reglamentaciones, que exigen varias licencias específicas de la ciudad y una alta responsabilidad de seguro, tienen la consecuencia no deseada de evitar que nuevas empresas ingresen al mercado de Nueva York, lo que permite que una pequeña número de jugadores para dominar la industria.

“Los colapsos de grúas no son tan frecuentes, por lo que si ocurren múltiples accidentes de alto perfil con la misma empresa, no se reflejan bien en ellos”, agregó Smith. “Hay que preguntarse si no estamos excluyendo a operadores y empresas más competentes”.

Fundada por James Lomma, conocido localmente como el "Rey de las grúas", New York Crane and Equipment Corp. ha sido durante mucho tiempo uno de los principales proveedores de grúas de la ciudad, ayudando a construir el desarrollo de Hudson Yards y el nuevo World Trade Center.

Pero la empresa con sede en Queens también ha enfrentado una serie de acciones penales y civiles.

En marzo de 2008, una de las grúas de la compañía se derrumbó en el lado este de Manhattan, pulverizó edificios en el camino e hirió fatalmente a siete personas. Los fiscales culparon de ese accidente al trabajo de mala calidad de un instalador de grúa, pero un jurado lo absolvió de los cargos de homicidio involuntario después de que su abogado argumentara que la mala soldadura y otros factores eran los culpables.

Dos meses después, otra grúa torre propiedad de Lomma se derrumbó en la ciudad, matando al operador Donald Leo y al trabajador de la construcción, Ramadan Kurtaj. Los investigadores atribuyeron ese colapso a un rodamiento roto, fabricado por una empresa china que había advertido a Lomma que no confiaba en el producto.

Lomma fue absuelto de los cargos de homicidio involuntario, pero las familias de los trabajadores lo demandaron y un tribunal de apelaciones le ordenó pagar 35 millones de dólares por una serie de decisiones “atroces y atroces” que llevaron al colapso. Se declaró en bancarrota poco después y murió en 2019. Actualmente, la empresa está dirigida por Sal Isola, quien no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2004, New York Crane and Construction Corp. enfrentó acusaciones de mantenimiento deficiente después de que otro trabajador, Glenn Gonnert, muriera al caer del mástil de una grúa.

En documentos judiciales, el hijo de la víctima dijo que los accidentes se debieron en parte a defectos que provocaron la fuga de aceite del motor de la grúa, creando una superficie resbaladiza que permitió que su padre cayera y muriera. La empresa negó haber actuado mal.