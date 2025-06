LaMonica McIver se declara no culpable de cargos de agresión en centro de inmigración de NJ

NUEVA JERSEY -- La congresista estadounidense LaMonica McIver se declaró no culpable el miércoles de los cargos federales que la acusan de agredir e interferir con agentes de inmigración a las afueras de un centro de detención de Nueva Jersey durante una visita de supervisión del Congreso al centro.

"No me intimidarán. No me impedirán hacer mi trabajo", declaró a las afueras del juzgado de Newark tras la breve audiencia.

McIver, demócrata, fue acusada por la fiscal federal interina Alina Habba, republicana designada por el presidente Donald Trump, tras la visita del 9 de mayo al Delaney Hall de Newark. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza este centro privado de 1000 camas como centro de detención.

Este mes fue acusada formalmente de tres cargos de agresión, resistencia, obstrucción e interferencia con funcionarios federales. Dos de los cargos conllevan una pena máxima de hasta ocho años de prisión. El tercero es un delito menor con una pena máxima de un año de prisión.

Durante la audiencia del miércoles, McIver se puso de pie y le dijo al juez federal de distrito Jamel Semper: "Su Señoría, me declaro no culpable". El juez fijó el 10 de noviembre como fecha para el juicio.

Afuera del juzgado, McIver advirtió que cualquiera que se oponga a la administración Trump se encontrará en una situación similar.

El abogado de McIver, el ex fiscal federal de Nueva Jersey Paul Fishman, dijo que McIver se declaró no culpable porque no es culpable. Añadió que los agentes federales crearon una situación de riesgo en Delaney Hall.

El miércoles se dejó un mensaje en la oficina de Habba solicitando comentarios.

Entre quienes acompañaron a McIver el miércoles se encontraban su familia y funcionarios electos, incluyendo al alcalde de Newark, Ras Baraka, quien se encontraba afuera del centro de detención con McIver y otros legisladores el 9 de mayo.

Baraka también fue arrestado por un cargo de allanamiento que posteriormente fue retirado y está demandando a Habba por lo que él llamó un procesamiento malicioso.

Baraka acusó al gobierno de Trump de usar a las fuerzas del orden como "un apéndice de su ideología para empezar a castigarnos".

La acusación formal contra McIver es el último avance en un drama político-legal que ha visto al gobierno de Trump llevar a los tribunales a funcionarios demócratas de la ciudad más grande de Nueva Jersey, en medio de la continua represión migratoria del presidente y los esfuerzos de los demócratas por responder. El procesamiento es un caso penal federal poco común contra un miembro del Congreso en funciones por acusaciones que no son de fraude o corrupción.

Un video de casi dos minutos publicado por el Departamento de Seguridad Nacional muestra a McIver en las instalaciones dentro de una valla metálica justo antes del arresto de Baraka al otro lado de la barrera, donde otras personas protestaban. McIver y funcionarios uniformados pasan por la puerta, y ella se une a otros gritando que deben rodear al alcalde.

El video muestra a McIver en un grupo apretado de personas y oficiales. En un momento dado, su codo izquierdo y luego el derecho empujan a un oficial que vestía una mascarilla oscura y un uniforme verde oliva con la palabra "Policía".

No queda claro en el video de la cámara corporal de la policía si el contacto fue intencional, accidental o resultado de empujones en la caótica escena.

La denuncia alega que golpeó con el antebrazo a un agente y luego intentó sujetarlo agarrándolo.

La acusación también dice que rodeó al alcalde con los brazos para intentar detener su arresto y reitera que golpeó con el antebrazo a un agente y lo agarró.

Demócratas, incluyendo a los representantes de Nueva Jersey Bonnie Watson Coleman y Rob Menéndez, quienes estuvieron con McIver en el centro de detención ese día, han criticado el arresto y cuestionado los cargos.

Los miembros del Congreso están legalmente autorizados a ingresar a las instalaciones federales de inmigración como parte de sus poderes de supervisión, incluso sin previo aviso. El Congreso aprobó en 2019 una ley de asignaciones presupuestarias que detalla dicha autoridad.

McIver, de 39 años, llegó al Congreso por primera vez en septiembre en unas elecciones especiales tras la muerte del representante Donald Payne Jr., que dejó una vacante en el 10.º Distrito. Posteriormente, fue elegida para un mandato completo en noviembre.

Nacida en Newark, fue presidenta del Ayuntamiento de Newark de 2022 a 2024 y trabajó previamente en las escuelas públicas de la ciudad.