La represión contra tiendas ilegales de marihuana en NYC comienza con acuerdo de $400K con propietario

NUEVA YORK -- Un empresario de la Ciudad de Nueva York que vendió marihuana ilegalmente en una docena de tiendas en Manhattan debe pagar más de $400,000 en impuestos y ganancias de las ventas ilícitas de cannabis, como parte de una ofensiva contra los miles de operaciones sin licencia en toda la ciudad.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan anunció el martes que el propietario de la empresa, Rami Alzandani, no enfrentará un litigio como parte de un acuerdo de no enjuiciamiento. Puede mantener abiertas sus tiendas, pero ya no puede vender productos de cannabis.

La Oficina de Gestión de Cannabis del estado de Nueva York ha emitido más de 250 licencias para que los empresarios abran escaparates para vender cannabis en todas sus formas, incluidos comestibles, flores y vaporizadores.

Azandani debe pagar $103,000 en restitución al Departamento de Impuestos y Finanzas del estado y también debe perder $300,000 adicionales en ganancias ilegales, dijo la oficina del fiscal de distrito.

El mes pasado, la gobernadora Kathy Hochul anunció la incautación de productos ilícitos por un valor de $11 millones en 33 escaparates durante una redada reciente en tiendas sin licencia en la Ciudad de Nueva York, Ithaca y Binghamton.

Desde que Nueva York legalizó la marihuana recreativa hace dos años, relativamente pocas de las tiendas que han recibido licencias para operar han abierto, lo que permite que las tiendas ilícitas sigan prosperando.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la seguridad pública se ve socavada “cuando hay una proliferación tan grande de escaparates sin licencia ni regulación que venden productos de cannabis que no han sido inspeccionados adecuadamente”.

Su oficina dijo que está llevando a cabo otras investigaciones criminales y está “en conversaciones activas” con los propietarios para desalojar las tiendas en violación de la ley estatal.