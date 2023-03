La estrella de ‘Creed III’ hizo una llamada al 911 después de su arresto en Manhattan, dice su abogado

NUEVA YORK -- Un abogado de Jonathan Majors emitió una nueva declaración el martes en nombre del actor con respecto al arresto en Manhattan que llevó a la estrella de "Creed III" esposada durante el fin de semana.

Majors, de 33 años, cuyo aclamado papel en la serie de HBO de 2020 "Lovecraft Country" lo colocó en las filas de los jugadores de Hollywood para seguir, fue esposado el sábado por cargos de estrangulamiento, agresión y acoso derivados de una disputa con un 30- mujer de un año de edad, dijeron las autoridades. Los policías dicen que ella le dijo a la policía que Majors la atacó en Chelsea.

Su abogada, Priya Chaudhry, dijo al día siguiente que había evidencia que lo absolvía y trató de aclarar el punto el martes al abordar lo que los representantes llamaron informes incorrectos sobre la llamada al 911 a la Policía de Nueva York.

"Para dejar las cosas claras: como lo confirma una de las declaraciones escritas de la propia mujer que niega sus acusaciones, es el Sr. Majors quien llamó al 911 debido a la preocupación por su salud mental", dijo la declaración de Chaudhry.

Más detalles sobre la relación entre él y la mujer no estuvieron disponibles de inmediato.

Majors acaba de protagonizar la película "Ant-Man" de 2023 y tiene dos películas de Avengers actualmente en producción. Después de abrirse paso en "The Last Black Man in San Francisco" de 2019, protagonizó "Da 5 Bloods", "The Harder They Fall" y "Devotion" del año pasado. También protagoniza la reciente participación en el Festival de Cine de Sundance "Magazine Dreams", que se estrenará en diciembre.

Después de su arresto, el Ejército retiró una campaña publicitaria recién lanzada con dos anuncios que presentaban la narración de Majors. Su Oficina de Marketing Empresarial dijo que estaba "profundamente preocupada por las acusaciones" y agregó que si bien el actor es "inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que se complete la investigación".

Los anuncios del Ejército, titulados "Superando obstáculos" y "Empujando el mañana", son parte del plan para revivir el lema "Sé todo lo que puedas ser" del Ejército. Aprovechó a Majors dados sus lanzamientos recientes y su creciente popularidad mientras trata de abordar las dificultades de reclutamiento, particularmente entre los jóvenes. El año pasado fue su peor año de reclutamiento en la historia.