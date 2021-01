“No debe haber violencia”: Trump pide ayudar a aliviar las tensiones y calmar los ánimos

El presidente Donald Trump emitió un comunicado este miércoles en el que hizo un llamado a que no haya violencia en el país, aludiendo los reportes de más manifestaciones e indicó que no debe haber vandalismo o transgresión de la ley, acotando que es no es lo que él representa.

En la corta misiva, convocó a los estadounidenses a que ayuden a aliviar las tensiones que enfrenta el país y a calmar los ánimos.

Este pronunciamiento llega a un día de su primer evento público tras la toma violenta del Capitolio, donde dijo que la Enmienda 25 no representa riesgo alguno para él, “pero que regresará para espantar a Joe Biden y a su gobierno”.

En paralelo, se adelantan esfuerzos legislativos para un nuevo juicio político.

El martes el presidente, desde Texas, se refirió a los llamados para sacarle del cargo antes de la toma de posesión prevista para el 20 de enero y dijo que “deben tener cuidado con lo que desean”, para luego añadir que un proceso de destitución causaría una “tremenda división y dolor” al país.

Al grito de "Trump ganó", cientos de seguidores del mandatario irrumpieron este miércoles en el Congreso de EE.UU. tras desbordar a la Policía y provocaron caóticas escenas en la capital estadounidense, por lo que el Gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda.

Además indicó que sería una idea “peligrosa” en un momento sensible para Estados Unidos.

Al referirse a los disturbios que terminaron con el asalto al Congreso, Trump dijo que respeta la historia y tradiciones de EEUU y que este es el momento para que la nación sane, en alusión a la acendrada polarización de los últimos días. Sin embargo, en la intervención no mencionó nada sobre la afiliación partidista de los detenidos o acerca de las personas que perdieron la vida durante la revuelta.

Más temprano, antes de partir a Texas, el presidente había dicho que su discurso previo a los actos violentos había sido “totalmente adecuado”.

Estas declaraciones surgieron mientras varios líderes políticos han dicho que su discurso de ese día y sus denuncias de fraude electoral sin pruebas incitaron a sus seguidores para intentar obstruir la ratificación de los votos electorales a favor de Biden