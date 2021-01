Pence asistirá a la posesión de Biden, en una decisión que lo distancia más de Trump

El vicepresidente Mike Pence asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, en una decisión con la que se aparta aún más de Donald Trump, quien no estará presente en la juramentación el próximo 20 de enero.

NBC News confirmó que Pence, quien fue uno de los funcionarios más fieles al presidente Trump en todo su gobierno, sí participará en la juramentación de Joe Biden.

La relación entre Pence y Trump se ha visto afectada en los últimos días, después de que el vicepresidente republicano se negó a obedecer al mandatario al negarse a anular el pasado miércoles los votos electorales que le daban la victoria a Joe Biden.

Ese día, el Congreso se reunió para certificar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre cuando una multitud de simpatizantes del presidente Trump rodeó el Capitolio de Estados Unidos e irrumpió violentamente al histórico edificio, causando un caos sin precedentes que dejó varios muertos y heridos.

“Mientras el vicepresidente y su familia se encontraban en un búnker en el Capitolio, el mandatario no se acercó para verificar su seguridad ni condenó a quienes decían que el vicepresidente debía ser ejecutado”, dijeron fuentes a NBC News. El video muestra a los alborotadores gritando: "¡Cuelguen a Pence!"

El presidente Donald Trump anunció el viernes que no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense que no acude a una investidura de su sucesor en 152 años, desde que el demócrata Andrew Johnson no fue a la de Ulysses S. Grant en 1869.

Randy Serrano tiene la información.