Fiscal de Brooklyn, Mark Lesko, reemplazará al jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers: Informe

Se dice que ambas citas entrarán en vigor en las próximas semanas.

Demers dejará su cargo a fines de la próxima semana, dijo el lunes un funcionario del Departamento de Justicia a The Associated Press. El funcionario no pudo discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

La renuncia se produce en medio de preguntas sobre lo que Demers sabía sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia para confiscar en secreto los datos telefónicos de los demócratas de la Cámara de Representantes y los reporteros como parte de las agresivas investigaciones sobre las filtraciones.

Demers, quien prestó juramento unas semanas después de la citación para los registros de los demócratas, es una persona designada por Trump que ha permanecido en la administración Biden. Es uno de los pocos nombrados restantes por Trump que aún está en el cargo.

La semana pasada surgió la noticia de que el Departamento de Justicia había citado en secreto a Apple para obtener metadatos del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y otro miembro demócrata del panel, el representante de California Eric Swalwell, en 2018, mientras su comité estaba investigando los vínculos del entonces presidente Donald Trump con Rusia. Schiff en ese momento era el principal demócrata en el panel, que estaba encabezado por republicanos.

Los registros de al menos 12 personas conectadas al panel de inteligencia de la Cámara de Representantes fueron finalmente compartidos con el Departamento de Justicia por Apple después de que se emitió la citación en 2018. Las personas incluían ayudantes, exayudantes y familiares. Uno era menor de edad.

La citación, emitida el 6 de febrero de 2018, solicitaba información sobre 73 números de teléfono y 36 direcciones de correo electrónico, dijo Apple. También incluía una orden de no divulgación que prohibía a la compañía notificar a ninguna de las personas y fue renovada tres veces, dijo la compañía en un comunicado.

Demers ha estado a cargo de la división de seguridad nacional del departamento desde febrero de 2018, prestó juramento unas semanas después de que se emitiera la citación a Apple para los registros de los demócratas, y su división ha jugado un papel en cada una de las investigaciones de filtraciones.

El presidente Joe Biden nominó a Matt Olsen, un ejecutivo de Uber que tiene experiencia en el Departamento de Justicia y se desempeñó como director del Centro Nacional de Contraterrorismo y como abogado general de la Agencia de Seguridad Nacional, para ser el próximo asistente del fiscal general para la seguridad nacional. Pero Demers se ha mantenido en su lugar mientras Olsen espera una audiencia de confirmación en el Senado. Mientras tanto, Demers será reemplazado por Lesko, el fiscal estadounidense interino en el Distrito Este de Nueva York, dijo el funcionario a nuestra cadena hermana NBC.

El inspector general del Departamento de Justicia inició una investigación sobre el asunto tras una solicitud de la fiscal general adjunta Lisa Monaco. El inspector general Michael Horowitz dijo que examinaría si los datos citados por el Departamento de Justicia y entregados por Apple seguían la política del departamento y "si tales usos, o las investigaciones, se basaron en consideraciones inapropiadas".

En un comunicado emitido el lunes, el fiscal general Merrick Garland dijo que "las consideraciones políticas o de otro tipo no deben desempeñar ningún papel en ninguna decisión de investigación o fiscalía" y espera que el inspector general lleve a cabo una investigación exhaustiva.

"Si en cualquier momento, mientras la investigación avanza, se justifica una acción relacionada con el asunto en cuestión, no dudaré en actuar con rapidez", dijo Garland.

"De acuerdo con nuestro compromiso con el estado de derecho", dijo, "debemos asegurarnos de que se otorgue todo el peso a las preocupaciones sobre la separación de poderes en el futuro".