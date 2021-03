Biden elige a exsenador de Florida, que voló al espacio, para dirigir la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida - El presidente Joe Biden eligió a un exsenador de Florida, que voló en el transbordador espacial pocos días antes del accidente del lanzamiento del Challenger, para dirigir la NASA.

Biden anunció este viernes su intención de nominar a Bill Nelson como administrador de la agencia espacial.

Nelson, de 78 años, creció cerca de Cabo Cañaveral y se desempeñaba como congresista demócrata cuando se lanzó a bordo del transbordador espacial Columbia en enero de 1986. Su comandante fue Charles Bolden Jr., quien luego se desempeñó como administrador de la NASA bajo el presidente Barack Obama, a instancias de Nelson.

Nelson fue elegido en 2000 para el Senado, donde sirvió hasta su derrota en 2018.

Si el Senado lo confirma, Nelson se convertirá en el decimocuarto administrador de la NASA, sucediendo a otro ex miembro del Congreso, Jim Bridenstine, un republicano de Oklahoma.

Este es un momento crítico para la NASA a medida que se acelera el impulso del programa espacial comercial.

SpaceX está a punto de lanzar su tercer vuelo de astronautas a la Estación Espacial Internacional de la NASA; Se espera que Boeing se una al esfuerzo de entrega de la tripulación a finales de este año. Mientras tanto, las operaciones de suministro de la estación espacial han sido manejadas por compañías privadas bajo contrato con la NASA durante casi una década.

Al mismo tiempo, la NASA se está asociando con empresas privadas para lanzar experimentos y equipos a la luna, y también módulos de aterrizaje lunares que llevarían astronautas a la superficie. Apenas el jueves, la NASA realizó con éxito una prueba de disparo de la etapa central de su cohete lunar SLS: el Space Launch System.

El nuevo programa de disparos a la luna se llama Artemis en honor a la hermana gemela de Apolo, y tiene la intención de incluir a una mujer en su primer alunizaje.

El senador Marco Rubio, republicano por Florida, respaldó a Nelson para el puesto más alto de la NASA.

"No ha habido un campeón más grande, no solo para la industria espacial de Florida, sino para el programa espacial en su conjunto, que Bill", dijo Rubio en un comunicado. "Su nominación me da la confianza de que la administración Biden finalmente comprende la importancia de Artemis programa y la necesidad de ganar la carrera espacial del siglo XXI ".

