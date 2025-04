Eligen a 9 jurados mientras defensa quiere que Weinstein sea trasladado de cárcel al hospital

NUEVA YORK -- Nueve jurados fueron seleccionados el miércoles en el segundo día de selección del jurado en el nuevo juicio por violación de Harvey Weinstein (#MeToo).

Al mismo tiempo, los abogados del magnate cinematográfico caído en desgracia solicitaron a un juez que le permitiera pasar las noches en un hospital de la ciudad de Nueva York en lugar de la cárcel durante el juicio, alegando sus numerosos problemas de salud, incluyendo cáncer y dificultades para caminar que le obligan a usar silla de ruedas para entrar y salir de la sala.

Los jurados —cinco mujeres y cuatro hombres— fueron seleccionados de un grupo de 25 posibles jurados que pasaron los últimos dos días respondiendo preguntas de los fiscales y los abogados de Weinstein para evaluar su imparcialidad. Son los primeros jurados seleccionados después de que no se eligiera ninguno el martes.

La selección del jurado se reanudará el jueves con un nuevo grupo de unos 80 posibles jurados para comenzar de nuevo el proceso de selección. El juez Curtis Farber ha anunciado que se seleccionará un total de 12 jurados y seis suplentes.

La fiscalía y la defensa utilizaron siete de las 15 recusaciones perentorias asignadas para rechazar a los posibles jurados el miércoles, dejando ocho por cada parte.

El juez descartó a otros dos candidatos. Uno había expresado su consternación por el sistema judicial y se quejó de que las personas adineradas evitan la culpabilidad por las malas prácticas. Otro inicialmente indicó que podría ser justo, pero luego regresó a la sala y dijo que no creía poder hacerlo.

"El abogado defensor me preguntó mi reacción al nombre del acusado y la primera palabra que me vino a la mente fue 'cerdo'", dijo el hombre, quien trabaja como banquero de inversión. "Y me disculpo, pero tengo un gran sentido de responsabilidad como ciudadano y me tomo esto muy en serio".

Weinstein, de 73 años, se declaró inocente y niega haber violado o agredido sexualmente a nadie.

Se reclinó en su silla de ruedas, observando a los posibles jurados mientras respondían preguntas que abarcaban desde sus impresiones sobre #MeToo —un movimiento impulsado por decenas de acusaciones en 2017 contra el exdirector del estudio— hasta sus actividades en su tiempo libre.

Un consultor contable rechazado por la fiscalía afirmó tener "sentimientos negativos" sobre el movimiento porque sus compañeros de instituto habían sido acusados ​​injustamente de agresión sexual. Una abogada especializada en cumplimiento normativo de criptomonedas replicó que "no se ha hecho lo suficiente" como resultado de #MeToo. Fue rechazada por el equipo de Weinstein.

Al intentar reubicar a Weinstein para el juicio, sus abogados argumentaron que su estancia en el infame complejo carcelario de Rikers Island está agravando sus problemas de salud y que estaría mejor en la sala de prisión del Hospital Bellevue de Manhattan. Weinstein ha viajado varias veces a Bellevue en los últimos meses para recibir tratamiento por diversas dolencias. El productor ganador del Óscar padece numerosas afecciones, como leucemia mieloide crónica, problemas cardíacos, diabetes, apnea del sueño y ciática. Una infección reciente en la lengua fue diagnosticada erróneamente en Rikers, lo que obligó a Weinstein a ser hospitalizado. Además, ha aumentado casi 9 kilos (20 libras) en el último mes, según informó su abogado, Imran Ansari.

Los abogados de Weinstein presentaron una demanda contra la ciudad en noviembre, alegando que recibía tratamiento médico deficiente en condiciones insalubres en Rikers. La demanda, que exige una indemnización de 5 millones de dólares, argumenta que Weinstein ha sido devuelto a Rikers en cada ocasión antes de recuperarse por completo en el hospital.

“Debido a este maltrato, su salud se ha deteriorado considerablemente y ahora enfrenta el estrés de un juicio en esta condición, lo que podría muy bien provocar graves complicaciones de salud, incluso la muerte”, declaró Ansari el miércoles en un comunicado.

Rikers ha enfrentado un creciente escrutinio por el maltrato a los detenidos y las peligrosas condiciones impuestas. El año pasado, un juez allanó el camino para una posible intervención federal, al determinar que los reclusos corrían un “peligro inconstitucional”.

Farber aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de traslado, y el asunto no se discutió en el tribunal el miércoles.

Weinstein está siendo juzgado de nuevo después de que el tribunal supremo de Nueva York anulara el año pasado su condena de 2020 y su sentencia de 23 años de prisión, al determinar que su juicio se había visto contaminado por fallos indebidos y testimonio perjudicial.

Está siendo juzgado de nuevo por dos cargos. Se le acusa de violar a una aspirante a actriz en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y de un delito sexual al obligarla a practicarle sexo oral a una asistente de producción de cine y televisión en 2006.

También se le imputa otro delito sexual basado en la denuncia de una mujer que no participó en el juicio original. Esta mujer, que ha pedido no ser identificada públicamente, alega que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en un hotel de Manhattan.