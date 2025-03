El jefe de la oficina del FBI en NY se vio obligado a dimitir tras criticar a Trump: qué saber

NUEVA YORK -- El jefe de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York fue obligado a dejar la agencia el lunes, un mes después de decir que iba a "atrincherarse" tras la destitución por parte de la administración Trump de altos dirigentes del FBI y las solicitudes de los nombres de todos los agentes que trabajaron en los casos del 6 de enero, dijeron a nuestra cadena hermana NBC News cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

Dos de las fuentes dijeron que al subdirector a cargo James Dennehy, un líder muy respetado, se le dio la opción de renunciar o ser despedido. Era elegible para jubilarse y se retiró oficialmente.

En un correo electrónico a sus colegas el lunes anunciando su retiro, Dennehy dijo que lo obligaron a dejar la agencia.

"Me han dicho muchas veces en mi vida: 'Cuando te encuentras en un agujero, a veces es mejor dejar de cavar'. Al diablo con eso. Nunca dejaré de defender este lugar", escribió en el correo electrónico, señalando que "no le dieron una razón" para la decisión.

Continuó diciendo que tiene "un inmenso sentimiento de orgullo por haber representado a una oficina de profesionales que siempre harán lo correcto por las razones correctas".

En un correo electrónico a su personal en febrero, Dennehy escribió que los agentes dentro de la agencia "nos encontramos en medio de una batalla propia, ya que se está expulsando a buenas personas del FBI", ya que los principales líderes se resistían a una solicitud del Departamento de Justicia de Trump para que entregara los nombres de todos los empleados del FBI que trabajaron en las investigaciones de los disturbios del Capitolio.

"Otros están siendo atacados porque hicieron su trabajo de acuerdo con la ley y la política del FBI", decía su correo electrónico de febrero.

“Es hora de que me ponga a investigar”, escribió Dennehy.

La lista finalmente fue entregada, primero sin los nombres, pero luego los nombres también fueron enviados. Pero en el FBI se cree ampliamente que la resistencia de Dennehy, junto con el director interino Brian Driscoll y el subdirector interino Rob Kissane, impidió un despido masivo de personas asociadas con los casos del 6 de enero.

Dennehy pasó seis años en el Cuerpo de Marines antes de unirse al FBI después del 11 de septiembre, según su currículum de LinkedIn. En la agencia se especializó en la lucha contra la proliferación de armas y pasó un tiempo en funciones de gestión tanto en las oficinas de campo de DC como de Nueva York antes de ser ascendido a director de la oficina de Nueva York en 2022.

Antes de firmar su correo electrónico con el lema del Cuerpo de Marines "Semper Fidelis", enumeró lo que extrañaría de ser parte del FBI. Lea su mensaje completo a continuación:

Todos,

El viernes por la noche me informaron que debía entregar hoy mis papeles de jubilación, lo cual acabo de hacer. No me dieron ninguna razón para esta decisión.

De todas formas, les pido disculpas a todos ustedes por no poder cumplir con mi compromiso de servir como ADIC NY durante al menos dos años. Pero al partir hoy, tengo un inmenso sentimiento de orgullo: haber representado a una oficina de profesionales que siempre harán lo correcto por las razones correctas; que siempre buscarán la verdad mientras defienden el estado de derecho; que siempre seguirán los hechos sin importar a dónde los lleven y no se disculparán por ello; que nunca cederán, se romperán, vacilarán ni renunciarán a su integridad; que siempre manejarán los casos y las pruebas con un exceso de precaución y se preocuparán por los inocentes, las víctimas y el proceso primero; y que siempre permanecerán independientes.

Así que con eso, aquí está mi lista final de las 10 cosas principales:

Las 10 cosas principales que extrañaré del FBI

10. El viaje al trabajo. NO.

9. Las investigaciones. No importa en qué escuadrón estés, el trabajo es el mejor del mundo.

8. La intensidad. Tienes que estar en él para darte cuenta de lo que quiero decir. Pero todos sabemos lo importante que es lo que hacemos.

7. La marca FBI. No te preocupes. Esas tres letras todavía significan algo, y solo hay un grupo selecto de personas en este mundo, del pasado y del presente, que pueden decir que están con el FBI. Siéntete orgulloso de eso.

6. La camaradería, dentro de nuestra propia familia del FBI y con todas las fuerzas de seguridad, locales, estatales, federales e internacionales. No hay mejor fraternidad en el mundo.

5. La oportunidad de ponerse un traje y corbata para realizar entrevistas por la mañana, ponerse ropa de calle para realizar vigilancia por la tarde, interrogar a una fuente confidencial en una casa segura durante la noche y luego levantarse temprano para un arresto del SWAT a la mañana siguiente. Y luego enjuagar y repetir.

4. La placa. Lo que costó ganarla y lo que significa llevarla.

3. La independencia. No nos doblegaremos. No flaquearemos. No sacrificaremos lo que es correcto por nada ni por nadie.

2. El impacto. Nuestro trabajo ayuda a dar forma a la política exterior, la conciencia comunitaria, las relaciones internacionales, las decisiones en tiempos de guerra y la seguridad pública. Todos. Los. Días.

1. Todos ustedes, cada uno de ustedes que se ha ganado su posición dentro de esta organización fenomenal.

Muchas veces me han dicho en mi vida: "Cuando te encuentras en un hoyo, a veces es mejor dejar de cavar". Al diablo con eso. Nunca dejaré de defender este lugar. Lo haré de buena gana y con orgullo desde fuera del alambrado.

Semper Fidelis,

JD