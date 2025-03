El NYPD investiga la muerte del dueño de un taller mecánico en Queens

NUEVA YORK -- Una comunidad de Queens quedó desconsolada tras el hallazgo del cadáver del dueño de un taller mecánico local dentro de su negocio. La misteriosa muerte mantiene a la policía buscando pistas.

El martes, flores y un coche de juguete adornaban la entrada principal de Mekniko Autoworks en Whitestone, pero fue la camioneta policial la que llamó la atención de vecinos y clientes.

El lunes por la tarde, la policía informó que el dueño del taller, de 65 años, fue encontrado inconsciente, con cortes en el cuello y el codo.

Los detectives estaban trabajando con la oficina del médico forense para determinar cómo pudo haber muerto. Fuentes policiales indicaron que, en las primeras etapas de la investigación, no pueden determinar si la muerte fue sospechosa, un accidente o algo más.

"Era un buen tipo. Un buen tipo de verdad. No se puede pedir una mejor persona. Traigan su coche de inmediato, no hay problema. No hay problema, lo solucionaremos", dijo un cliente a nuestra cadena hermana NBC New York.

La policía aún no ha identificado al hombre y espera determinar rápidamente la causa de su muerte.