“Cuide sus acciones”: gobierno de Trump respalda violento arresto de ICE

Sigue la polémica por el violento arresto de un inmigrante en New Bedford, Massachusetts, después de que se hicieran virales las imágenes del momento en que un agente de ICE rompe brutalmente las ventanas del auto del hombre para detenerlo.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió al alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, pidiéndole que “cuidara sus acciones y sus comentarios” tras el arresto de un guatemalteco que fue sacado de su vehículo luego de que le rompieran los vidrios.

Autoridades de inmigración aseguran que el Departamento de Policía de New Bedford fue notificado antes de realizar el operativo de ICE y no entienden cómo el propio alcalde está pidiendo explicaciones.

“El Departamento de Seguridad Nacional continuará sus esfuerzos para eliminar a los extranjeros ilegales de las comunidades estadounidenses. El pueblo estadounidense votó a favor de la aplicación de la ley de inmigración y el presidente Trump y la secretaria Noem están cumpliendo”

Las imágenes de arresto de un inmigrante guatemalteco dentro de su vehículo han estado en la mayoría de los noticieros del país. El miércoles en la tarde autoridades de inmigración enviaron un comunicado diciendo que:

Las imágenes que se viralizaron de los agentes de ICE rompiéndole el vidrio a un auto para arrestar a un inmigrante guatemalteco en New Bedford, siguen dando de qué hablar, y el miércoles el alcalde de la ciudad y otros líderes se pronunciaron al respecto.

Una testigo que no quiso ser identificada y quien presenció el arresto de Juan Francisco Méndez describe qué pasó antes del arresto. “Los de migración llegaron como a las 8:40 a.m., ellos tardaron más como 45 minutos que está diciendo al señor para abrir la ventana que da todo la explicación después que vieron que no se bajaba en el carro entonces ellos llamaron dos (agentes) más (que) vinieron, carros particulares otra vez y lo quebraron el vidrio con el hacha”.

Mohamed Wassam, vecino del área, también comentó que el operativo y la negociación tratando de que se bajara el vehículo duró bastante tiempo.

Se supo que los oficiales de Inmigración advirtieron a otro de los testigos que se encontraban en el lugar observando la negociación que no dejaran que los niños vieran lo que iba a ocurrir.

“Que si teníamos niños y la amiga mía le dijo que si teníamos una niña en la troca y le dijo que se moviera para el lado derecho porque se podía empeorar la situación y que iba a suceder a mayores“, dijo una residente que no quiso ser identificada en cámara.

Los agentes arrestaron a Méndez, mientras su esposa, ambos guatemaltecos, captaba todo en video. Se encuentra detenido en New Hampshire. El inmigrante no tenía antecedentes penales y tiene un proceso de asilo pendiente.

“Estoy preocupada porque no tengo esa posibilidad de si le dan una fianza no tengo posibilidad de cómo sacarlo a él y tampoco quiero que regrese nuestro país y aquí está su familia, está su hijo esperando en la casa”, dijo Marilú Domingo Ortiz, esposa de Méndez.

La audiencia a Méndez está programada para el próximo 8 de mayo.

La pareja de Mass. grabó con su celular el arresto mientras esperaban que su abogada llegara pero los agentes no esperaron y rompieron el cristal de la ventana para sacar al hombre.