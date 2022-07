Después de pasar 9 años deportado en México, veterano logra cruzar la frontera legalmente a EEUU

TIJUANA - Un veterano de 43 años logró cruzar la frontera de forma legal el miércoles después de casi 9 años de enfrentar la deportación en México.

Juan Salvador Quiroz aseguró que las fotografías de sus hijos que llevaba en su maleta le han ayudado a enfrentar todo este tiempo lejos de su familia que le espera en Missouri.

Este miércoles, en su camino a San Diego, se enfrentó con largas horas de espera en la garita de San Ysidro y el temor de no lograr pasar a Estados Unidos. Y es que su cruce no fue como el de muchos de sus compañeros que lo lograron en minutos. Quiroz se enfrentó a la negativa de las autoridades federales que lo hicieron esperar por más de dos horas, desde la garita peatonal.

“Largo, como me habían comentado a mí que iba a ser rápido, pero yo pienso que la confusión ahí que no sabían que iba a llegar sin decirme nada yo sí empecé a preocuparme”, dijo el veterano de guerra deportado en Tijuana.

Sus compañeros esperaban verlo cumplir un sueño que para muchos, como Rubén Robles, veterano de guerra de 1975 a 1978, no ha sido posible en 24 años.

“A uno le gustaría regresarse, para mí es mucha espera, demasiado”, señaló Robles.

Pues la realidad de muchos veteranos de guerra que fueron deportados, es que nunca lograron regresar a casa en vida y muchos lo hicieron solo en un ataúd.

Sin embargo, después de las 12:30 p.m., Quiroz finalmente tuvo autorización para cruzar a San Diego.

Él aseguró que las fotografías de sus hijos de 5, 7, 13 y 19 años, le dieron la fuerza para aguantar cada momento en el exilio por la deportación.

“Más que todo (sentí) miedo porque yo sabía que no tenía ningún familiar aquí, yo no conocía”, contó Quiroz a TELEMUNDO 20.

Quiroz sirvió al ejército estadounidense del año 2004 al 2006 y fue deportado a México hace casi 9 años.

Él dijo que este miércoles le permitieron cruzar debido a una enfermedad que enfrenta su esposa.

“Mi esposa ocupa una operación y no la ha podido hacer hasta que yo pueda regresar porque ocupa que yo cuide a mis hijos, mientras que ella se recupera, a ella le falta mucha atención médica y gracias a Dios que yo pueda estar ahí y apoyarla”, dijo Quiroz.

Su esposa, al igual que sus hijos, han soportado las complicaciones de la deportación y de tener a su familia separada.

“Ella me dijo 'no me importa donde estés, yo me casé contigo y vamos a sufrir juntos y la vamos a hacer', ella me ha apoyado y nunca me ha dejado”, dijo Quiroz.

Y mientras el sueño se cumplió para Quiroz, muchos deportados como Héctor López, aún esperan en Tijuana su propia oportunidad.

Desafortunadamente, aseguraron que también se enfrentan a la violencia en Tijuana y a los robos que han provocado que no puedan encontrar a un veterano que le robaron el celular en la ciudad y tiene su cita para cruzar la frontera este 21 de julio.

“Se llama Sergio Sandoval y ya le llegó la noticia para él, pero no lo podemos encontrar, aquí esta en Tijuana, si ve la noticia ahora que se reporte a la oficina porque él ya tiene su permiso”, dijo López, codirector del Centro Unificado de Recursos para Veteranos Deportados.

Y esperan localizarlo para que logre regresar a Estados Unidos, justo como Quiroz.

“Abrazar a mis hijos, a mi mamá, a mi esposa, mis hijos abrazarlos y luego ya llegando a la casa hablar con mi papá un ratito, estar a solas con él, ahí están sus cenizas y hablar con él”, comentó Quiroz sobre qué será lo primero que hará cuando llegue junto a su familia en Missouri.

El Centro Unificado de Recursos para Veteranos Deportados en Tijuana dijo a TELEMUNDO 20 que esperaba que más veteranos que fueran deportados conocieran de las oportunidades de acceso que tienen para regresar a Estados Unidos. Los interesados pueden aplicar en la forma del Departamento de Seguridad Nacional en su página web.