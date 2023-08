Hace casi un año Texas comenzó a enviar autobuses con migrantes a NYC, la crisis se intensifica

NUEVA YORK – Este 5 de agosto se cumple un año de la fecha en la que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que su estado iba a comenzar a transportar en autobuses a los inmigrantes que cruzan la frontera directamente a la Ciudad de Nueva York.

Con motivo del primer año de la llegada de autobuses desde la frontera sur con migrantes, líderes de diferentes organizaciones, que apoyaron a los solicitantes de asilo durante el año pasado, se reunirán para discutir la situación actual con la crisis migratoria y las soluciones para abordar los problemas de recursos, vivienda y permisos de trabajos. Estas organizaciones, como la Coalición de Inmigración de Nueva York, apoyaron a los solicitantes de asilo durante el último año, con información sobre los desafíos que enfrentan y las soluciones necesarias en materia de vivienda, servicios legales y autorización de trabajo para garantizar el bienestar y la integración de los recién llegados a la Ciudad de Nueva York.

SITUACIÓN ACTUAL CON LA CRISIS MIGRATORIA EN NUEVA YORK

Más de 93,000 solicitantes de asilo ingresaron al sistema de admisión de la ciudad desde la primavera de 2022 y unos 56,200 solicitantes de asilo están bajo el cuidado de la Ciudad de Nueva York en el momento. La Gran Manzana ahora cuenta con 192 albergues y 13 centros de ayuda humanitaria que debido a la crisis no dan abasto. Es por eso que desde el fin de semana migrantes empezaron a dormir en las aceras a las afueras del hotel Roosevelt, que sirve como punto de llegada y refugio para familias con niños, y los funcionarios de la ciudad dicen que los neoyorquinos probablemente verán más escenas como esta en la que algunas personas han optado por dormir en las calles dadas las limitaciones actuales de espacio y recursos para manejar la llegada continua de migrantes a la ciudad que están desesperados por ayuda.

No sólo las agencias de la ciudad explican que ya no tienen más albergues, si no que organizaciones que tienen albergues, como las iglesias, declaran que tampoco pueden recibir más inmigrantes a la falta de espacio y recursos.

“La realidad es que la situación está muy grave en estos momentos, todos los días están llegando personas nuevas que están diciendo que han ido a otro albergues y no les han dado cupo, entonces estamos muy preocupados con la situación y queremos hacer todo lo que podemos para ayudar, pero también sabemos que estamos igual que la ciudad, muy limitados”, dijo el martes el activista Mika López.

Es por eso que legisladores en Nueva York le pidieron a la administración Biden ayuuda para abordar y enfrentar la crisis humanitaria de la llegada diaria de cientos de migrantes en busca de asilo.

“Fema no ha actuado de una manera eficaz, no Le ha dado los fondos rápidamente a la Ciudad de Nueva York que merece tener, lo segundo es que esto se puede ayudar a resolver con una sencilla acción y es el derecho a trabajar", dijo el congresista Adriáno Espallat.

Jefferson, un migrante de Colombia, le dijo a News 4 New York el sábado que su cama durante los últimos cuatro días ha sido un trozo de cartón. El sueño vendido en las redes sociales de que conseguiría una cama y un trabajo en la Ciudad de Nueva York se ha convertido en una pesadilla de la que ahora dice que se arrepiente. Jefferson ahora tiene un mensaje para otros colombianos que están pensando en hacer el viaje a los Estados Unidos: "Quédense allí. No vengan aquí".

Durante días, el alcalde Eric Adams ha hecho sonar la alarma de que la ciudad se ha quedado sin espacio para los solicitantes de asilo.

Con un promedio de 300 a 500 personas que llegan por día, la ciudad está tomando nuevas medidas drásticas, como dar a los inmigrantes no acompañados que ya están bajo el cuidado de la ciudad un aviso de 60 días para encontrar otro techo sobre sus cabezas.

En lo que va de 2023 la ciudad ha gastado más de $1.5 mil millones en el cuidado de migrantes y tienen previsto que al finalizar el 2025 hayan gastado $4.3 mil millones. Una medida que tomó la ciudad es darle a los migrantes en refugios 60 días para conseguir un hogar.

Cómo empezó Texas a enviar migrantes en autobuses el 5 de agosto de 2022

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo ese 5 de agosto de 2022 que su estado iba a transportar en autobuses a los inmigrantes que llegaran a la frontera a la Ciudad de Nueva York, intensificando una guerra de palabras con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y amenazando el sistema de refugios de la ciudad.

“Debido a la continua negativa del presidente Biden a reconocer la crisis causada por sus políticas de fronteras abiertas, el estado de Texas ha tenido que tomar medidas sin precedentes para mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo Abbott en un comunicado ese día. "Además de Washington, D.C., la Ciudad de Nueva York es el destino ideal para estos migrantes, que pueden recibir la abundancia de servicios y viviendas de la ciudad de los que se ha jactado el alcalde Eric Adams dentro de la ciudad santuario. Espero que cumpla su promesa de dando la bienvenida a todos los migrantes con los brazos abiertos para que nuestras ciudades fronterizas invadidas y abrumadas puedan encontrar alivio”.

El 19 de julio de 2022, Adams emitió un comunicado en el que afirmaba que los gobernadores de Texas y Arizona estaban enviando a miles de solicitantes de asilo en autobuses a la Ciudad de Nueva York, que tiene leyes de derecho a la vivienda que obligan a la ciudad a cuidar de esos inmigrantes.

