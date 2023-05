Hombre acusado de asesinar a madre de tres niños en Manhattan, mientras estaban en casa

NUEVA YORK -- Un hombre de 36 años fue acusado de presuntamente asesinar a la madre de sus hijos en su apartamento de Manhattan, mientras los niños estaban en casa, en un caso desgarrador de armas el mes pasado, dicen los fiscales.

Carmelo Castillo vivía con la víctima, Marisol Durán, de 32 años, sus dos hijos y el tercer hijo de Durán con otra persona en un apartamento de East Harlem, según documentos judiciales. Recientemente le dijo a Castillo que ya no lo quería allí, según los fiscales, y que quería que se fuera.

No estaba claro cuándo ocurrió esa supuesta conversación, pero en algún momento entre las 6 a.m. y las 6:30 a.m. del 15 de abril, mientras los tres niños estaban en el apartamento, los fiscales afirman que Castillo le disparó a Durán con una pistola de pequeño calibre y trató de silenciar el sonido con una almohada. Supuestamente se negó a abrir cuando los policías respondieron a las llamadas al 911.

Castillo también supuestamente puso barricadas en la puerta para que los niños tampoco pudieran abrirla a los policías. Después de un tiempo, los fiscales dicen que dejó que su hijo mayor le abriera la puerta a la policía, que lo detuvo.

Está acusado de asesinato en segundo grado, un delito grave y tres cargos de poner en peligro el bienestar de un niño, delitos menores. La información sobre un posible abogado para Castillo no estuvo disponible de inmediato.