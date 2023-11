Hochul firma ley para sellar automáticamente antecedentes penales antiguos en Nueva York

Qué saber Nueva York se suma ahora a una serie de otros estados, incluidos California, Nueva Jersey y Michigan, que han aprobado medidas similares en los últimos años.

El esfuerzo de años para lograr que la legislación llegue a su fin es visto como una gran victoria en la reforma de la justicia penal por varias organizaciones, incluidos grupos laborales y de defensa.

El proyecto de ley fue aprobado por los legisladores estatales en junio pasado mediante una votación partidista.

NUEVA YORK -- A los neoyorquinos que completen sus sentencias y no se metan en problemas durante un cierto período de tiempo se les sellarán automáticamente sus antecedentes penales en virtud de un proyecto de ley muy esperado y promulgado por la gobernadora Kathy Hochul el jueves.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Nueva York se suma ahora a una serie de otros estados, incluidos California, Nueva Jersey y Michigan, que han aprobado medidas similares en los últimos años.

El esfuerzo de años para lograr que la legislación llegue a su fin es visto como una gran victoria en la reforma de la justicia penal por varias organizaciones, incluidos grupos laborales y de defensa.

La legislación de “borrón y cuenta nueva” de Nueva York, el último proyecto de ley de justicia penal firmado por el gobernador demócrata, sellará automáticamente la mayoría de los antecedentes penales tres años después de cumplir condena o libertad condicional por un delito menor y ocho años por condenas por delitos graves. Los delitos sexuales y la mayoría de los delitos graves de Clase A, como el asesinato, no serán elegibles para sellar.

"Han pagado su deuda con la sociedad", dijo Hochul sobre aquellos con antecedentes penales durante la ceremonia de firma del proyecto de ley en el Museo de Brooklyn. "Han pasado por el proceso. Cumplieron su tiempo. Ya terminaron. Pero cuando "Para volver a ingresar a la sociedad, todavía hay barreras a la vivienda y al empleo. No digo más. Estamos aquí hoy para corregir esa injusticia".

El proyecto de ley fue aprobado por los legisladores estatales en junio pasado mediante una votación partidista. Los defensores de la legislación dicen que es necesaria para millones de neoyorquinos con antecedentes penales que, a pesar de cumplir sus sentencias, enfrentan obstáculos para acceder a empleos, vivienda y educación seguros.

Melinda Agnew, una residente de Syracuse que fue sentenciada a tres años de libertad condicional por un cargo de agresión hace más de 20 años, todavía está lidiando con las ramificaciones. A lo largo de los años, dijo que la rechazaron de viviendas asequibles, la rechazaron de varios otros programas de vivienda y le negaron ascensos laborales debido a su historial.

“La gente tiene que dejar de pensar que quienes tienen antecedentes son marginados permanentes. Conozco a muchas otras personas en mi posición que quieren vivir una vida sana y estable, pero se ven privadas de empleo y vivienda debido a sus antecedentes penales”, dijo Agnew, de 47 años.

Dijo que la nueva ley es "como un sueño hecho realidad".

Alrededor de 2.2 millones de personas en Nueva York tienen condenas penales, según un estudio realizado por Data Collaborative for Justice, un centro de investigación de John Jay College. El estudio se basó en neoyorquinos que tuvieron condenas desde 1980 hasta 2021.

En la Ciudad de Nueva York, casi 400,000, o el 80% de las personas con antecedentes penales, son negras o latinas, según otro estudio realizado por el centro de investigación.

Grupos empresariales, incluidas grandes empresas como Microsoft y JP Morgan Chase, también elogiaron la firma del proyecto de ley, diciendo que un aumento en la mano de obra haría que la economía del estado fuera más competitiva en medio de una escasez de mano de obra a nivel nacional.

"Proyectos de ley como este van a lograr avances positivos en la fuerza laboral", dijo Crystal Griffith, directora de desarrollo de la fuerza laboral en el New York Business Council.

Los empleadores pueden preguntar sobre los antecedentes de condenas en cualquier momento del proceso de contratación según la ley del estado de Nueva York; sin embargo, deben considerar factores como si la condena tiene alguna relación con la capacidad de la persona para realizar el trabajo. Los defensores de la legislación dicen que, a pesar de esto, aquellos con antecedentes penales enfrentan importantes obstáculos para conseguir un empleo estable.

Algunos legisladores republicanos que se oponen al proyecto de ley han señalado repetidamente un estatuto de sellado existente para condenas penales a través del cual las personas pueden solicitar que se sellen sus antecedentes dependiendo del tipo de condena y si son reincidentes.

“No se equivoquen, ya estamos en un estado de segundas oportunidades razonables y merecidas. Los jueces tienen discreción para sellar registros", dijo el senador estatal republicano Jake Ashby en un comunicado. "Durante una época de creciente antisemitismo y violencia intolerante, los empleadores estarán totalmente a oscuras sobre muchos crímenes de odio".

Pero quienes respaldan el proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva” del estado dicen que el proceso de solicitud para el estatuto de sellado es largo, engorroso y muchas veces costoso.

Menos del 1% de los neoyorquinos elegibles para sellar antecedentes penales a través de ese estatuto lo han logrado, según un estudio realizado por la Universidad de Santa Clara.

La nueva ley entrará en vigor en un año. No se aplicará a una persona que tenga un cargo de delito grave pendiente en otro estado.

Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, así como los tribunales, los fiscales y los abogados defensores, aún podrán acceder a esas condenas selladas bajo ciertas condiciones. Las agencias que otorgan licencias de armas y los empleadores que trabajan con poblaciones vulnerables, como niños o personas mayores, también podrán acceder a los antecedentes penales.

La asambleísta estatal Catalina Cruz, demócrata, dijo que la nueva ley busca dar una segunda oportunidad a quienes tienen condenas.

“Esta legislación no se trata sólo de justicia penal. No se trata sólo de seguridad pública. No se trata sólo de justicia económica. Se trata de redención, porque la gente puede cambiar. La gente puede mejorar. La gente puede arrepentirse, y la gente puede y debe ser perdonada", dijo en la ceremonia de firma del proyecto de ley.

Maysoon Khan es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubiertos. Siga a Maysoon Khan en Twitter.