Hochul asigna $3 millones en fondos de recuperación para propietarios de viviendas en el Condado de Orange

NUEVA YORK -- El martes, la Gobernadora Kathy Hochul anunció que se pondrán a disposición hasta $3 millones en fondos para los propietarios de viviendas elegibles en el Condado de Orange afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias históricas recientes.

Estos fondos estatales proporcionarán subvenciones para reparaciones de emergencia de hasta $50,000 para reparaciones críticas en el hogar para propietarios que sufrieron daños en su residencia principal durante la inundación de 1,000 años de la semana pasada.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Tras el histórico desastre que afectó al Condado de Orange, me comprometo a apoyar a esta comunidad en cada paso del camino”, dijo la gobernadora Hochul. “El personal estatal ha estado trabajando las 24 horas del día para ayudar a la reconstrucción y recuperación del Condado de Orange, desde reparar carreteras y puentes hasta ayudar a los propietarios de viviendas con esta iniciativa. No se equivoquen: estos eventos climáticos extremos son nuestra nueva normalidad, y Nueva York siempre estará lista para lo que se nos presente”.

Ana Ledo trae los detalles.

Los fondos de subvención de emergencia anunciados el martes cubrirán los daños incurridos en una residencia principal para los propietarios que cumplan con las pautas de ingresos del programa. New York State Homes and Community Renewal supervisará el programa que será administrado por Rural Development Advisory Corporation, una organización sin fines de lucro con sede en el Condado de Orange y subsidiaria de RUPCO Inc.

Los propietarios de viviendas pueden presentar una solicitud para recibir fondos para cubrir el costo de las reparaciones urgentes necesarias para que su hogar esté en condiciones seguras y habitables. El trabajo elegible puede incluir la reparación o el reemplazo de sistemas eléctricos y de plomería, sistemas y electrodomésticos de calefacción, pisos, paneles de yeso, aislamiento, ventanas, puertas, revestimientos y techos. Una lista completa de reparaciones calificadas estará disponible en el sitio web de RUPCO.

Se otorgarán subvenciones de hasta $50,000 en función del alcance del trabajo aprobado por RDAC. Los solicitantes deben ser propietarios de viviendas cuya residencia principal sea el condado de Orange y tener ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio del área.

Los propietarios de viviendas elegibles pueden solicitar financiamiento aquí o llame al (845) 713-4568 ext. 114 para más información.

"Las inundaciones y la devastación de la semana pasada estuvieron entre las peores que se han visto en el este del Condado de Orange, y la mano de obra voluntaria y los recursos donados que fluyen hacia nuestras comunidades han sido increíblemente alentadores, pero sabemos que se necesita más para abordar la pérdida extrema de propiedad personal que muchos han experimentado", dijo el senador estatal James Skoufis. "Aplaudo el esfuerzo de la gobernadora para poner fondos de emergencia en manos de los propietarios de viviendas locales que más lo necesitan, e imploro a FEMA que reconozca el volumen de pérdidas que nuestras comunidades han enfrentado y asigne una Declaración de Desastre Mayor de inmediato".