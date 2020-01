Harvey Weinstein comparece en corte previo a su juicio por violación, agresión

NUEVA YORK -- El productor de cine Harvey Weinstein y varias de las mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada se reunieron el lunes una corte de la ciudad de Nueva York, donde un juez y sus abogados defensores manejaron los preparativos finales para su juicio por cargos de violación y asalto.

Weinstein, de 67 años, entró al edificio apoyado en una andadera tras haberse sometido a una cirugía de espalda, luciendo un traje oscuro y cabello despeinado. Cuando se le preguntó fuera de la sala del tribunal cómo se sentía, Weinstein respondió con una leve sonrisa y un gesto con la mano indicando que regular.

Al otro lado de la calle, las actrices y otras mujeres que dicen haber sido acosadas o agredidas sexualmente por Weinstein lo descartaron como un villano que no merece la pena de nadie.

“Parecía cobarde. No nos miró . No hizo contacto visual", dijo Sarah Ann Masse, una artista y escritora que asegura que Weinstein la acosó sexualmente en ropa interior durante una entrevista de trabajo. "Este juicio es un cálculo cultural independientemente de su resultado legal".

Se espera que la selección del jurado comience el martes, más de dos años desde que las acusaciones contra el una vez ilustre productor llamaron la atención pública y catalizaron el movimiento #MeToo.

Weinstein enfrenta acusaciones de que violó a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y realizó un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.

Weinstein se ha declarado inocente y dice que cualquier actividad sexual fue consensuada. Si es declarado culpable de los cargos más graves en su contra, dos cargos de agresión sexual depredadora, Weinstein enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria.

Para que eso suceda, los fiscales deben demostrar que Weinstein tenía la costumbre de violar a las mujeres, más allá de las dos directamente involucradas en los encuentros en los que está acusado. Con ese fin, planean llamar a la actriz Annabella Sciorra, quien dice que Weinstein entró a las fuerzas a su apartamento de Manhattan en 1993 o 1994 y la violó después de que protagonizara una película para su estudio.

Los fiscales también quieren que los miembros del jurado escuchen a algunas de las más de 75 mujeres que se han presentado públicamente para acusar a Weinstein de conducta sexual inapropiada que va desde el acoso hasta el asalto. Las primeras acusaciones fueron reveladas por The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017.

El juez no ha dicho cuántas otras acusadoras podrán testificar.

Hablando fuera del juzgado cuando comenzaron los procedimientos, un grupo de acusadoras de Weinstein habló con reporteros, incluyendo Masse, las actrices Rosanna Arquette, Dominique Huett y Rose McGowan, la modelo Paula Williams, Louise Godbold y la actriz y periodista Lauren Sivan.

McGowan agradeció a las mujeres que testificarán durante el juicio como presuntas víctimas por representar a muchas más mujeres que tal vez nunca pasen el día en la corte.

"Nos defienden y estoy inmensamente orgullosa de ellas", dijo. "No tuvimos nuestro día. Pero con suerte ellas lo harán. Su victoria será nuestra victoria. Su pérdida será nuestra pérdida ".

La abogada de Weinstein, Donna Rotunno, argumentó que el caso es débil y dijo que planea interrogar agresivamente a las acusadoras.

En una sesión matutina en la corte, los abogados discutieron asuntos procesales. El fiscal Joan Illuzzi inmediatamente estableció un tono combativo al referirse a Weinstein como un "depredador", provocando que la defensa se oposiera.

Los abogados de la defensa también se afrontaron luego de que los fiscales le pidieron al juez que prohibiera a todos los abogados en el juicio hablar sobre la evidencia fuera de la corte. Illuzzi acusó a Rotunno de "degradar y humillar y reprimir a nuestros testigos" en declaraciones a la prensa antes del juicio.

"No he degradado a nadie", respondió Rotunno.

El juez se negó a emitir una orden de secreto de sumario, pero les dijo a ambas partes: “Dejen en paz a los testigos, ¿de acuerdo? No hables de ellos de ninguna manera ".

El juez también prohibió a la defensa llamar al detective Nicholas DiGaudio como testigo. DiGaudio fue retirado de la investigación en medio de acusaciones de que había ocultado evidencia que podría haber ayudado a defender a Weinstein.

Elegir un jurado para el juicio de Weinstein podría llevar tiempo, en parte porque la inmensa atención de los medios sobre el caso podría significar que algunos jurados potenciales ya están decididos. Los abogados de Weinstein trataron de mudar el juicio de Manhattan, pero un tribunal lo rechazó.