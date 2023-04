Fuente del FDNY: Docenas de subjefes no aceptarían promociones bajo el mando de la comisionada

En una señal de la expansión de la discordia dentro de las filas del FDNY, se informa que los posibles ascensos de la comisionada Laura Kavanagh están siendo rechazados incluso antes de que se ofrezcan oficialmente.

Según una fuente departamental con conocimiento directo del asunto, recientemente se preguntó a 65 subjefes si aceptarían posibles ascensos al prestigioso título de “jefe de personal”, pero todos respondieron que rechazarían dichos ascensos si se ofrecieran dentro del próximo año. Seis de los 65 subjefes respondieron que considerarían la promoción, dijo la fuente, pero solo si el nuevo título se entregaba dentro de más de 12 meses.

La encuesta informal de los subjefes del FDNY se produce cuando la comisionada Laura Kavanagh enfrenta una demanda por discriminación por edad de Michael Gala, Joseph Jardin y Michael Massucci, tres exjefes de personal que dicen que fueron degradados y expulsados ​​funcionalmente de sus puestos de nivel superior, principalmente porque de su edad

Su expulsión llevó a varios otros miembros de alto rango del FDNY a solicitar degradaciones voluntarias, pero esas degradaciones no se han otorgado oficialmente.

Eso ha dejado al departamento en una posición inusual, con múltiples puestos de alto nivel ocupados por personas que han pedido no estar en ellos.

Jim Walden, el abogado que representa a los tres exjefes que ahora están demandando por discriminación por edad, dijo que el informe de la encuesta informal refleja una moral disminuida y confusión en las filas del FDNY.

“No estoy nada sorprendido”, dijo Walden. “¿Quién tomaría una posición de Jefe de Estado Mayor y luego tendría su cabeza en el tajo, sin ninguna razón?”

Los representantes departamentales del FDNY no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios del I-Team de nuestra cadena hermana NBC New York. Los portavoces departamentales dijeron anteriormente que no comentan sobre asuntos de personal.

La comisionada Kavanagh se ha negado a abordar la demanda por discriminación por edad directamente, pero ha insistido públicamente en que sus decisiones sobre degradaciones y promociones son simplemente un esfuerzo por reunir su propio equipo de gestión.

Walden dijo que el rechazo masivo informado de lo que deberían ser avances profesionales deseables debería ser una llamada de atención de que el personal uniformado de mayor rango del FDNY sigue siendo escéptico ante las recientes reestructuraciones de personal.

“Es un claro voto de desconfianza en el comisionado Kavanagh”, dijo Walden.