Condenan a exdetective de NY por mentir al FBI para proteger a una familia mafiosa

NUEVA YORK -- Un exdetective de policía fue declarado culpable el miércoles de mentir al FBI para proteger las operaciones de juego ilegal de una familia de la mafia en los suburbios de la Ciudad de Nueva York.

Héctor Rosario, exdetective de la policía del condado de Nassau en Long Island, también fue absuelto de obstrucción de la justicia, el cargo más importante al que se había enfrentado. El jurado del caso había estado deliberando desde el martes tras un juicio de siete días en el tribunal federal de Brooklyn.

El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, John Durham, cuya oficina procesó el caso, calificó al veterano de policía de 15 años como un "detective corrupto" que eligió la lealtad a la mafia "por encima del público al que juró proteger".

"A Héctor Rosario le importaba más llenarse los bolsillos con el dinero de la familia Bonanno y proteger sus propios intereses que su fidelidad a la ley", añadió la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly. “Él comprometió vergonzosamente el trabajo de investigación de sus colegas detectives al avisarle a un objetivo y mintió a los agentes federales mientras los muros se cernían sobre él”.

Durante años, los fiscales dijeron que el residente de Mineola, de 51 años, aceptó miles de dólares en pagos de miembros de la familia criminal Bonanno.

A cambio, dijeron, avisó a un mafioso de que estaba siendo investigado y buscó la dirección de la casa de un testigo que creía que estaba cooperando con las autoridades.

Rosario incluso dirigió redadas policiales hacia salones de juego de la competencia y llevó a cabo su propia redada policial falsa en un taller de reparación de zapatos que sirvió como fachada para una operación rival de la familia criminal Genovese.

Los fiscales dijeron que Rosario fue entrevistado por agentes del FBI en 2020 mientras investigaban la actividad criminal de Bonanno y Genovese en los suburbios al este de la Ciudad de Nueva York. Pero dijeron que declaró falsamente que no tenía información sobre la mafia o los lugares de juego ilegal.

Rosario, quien fue despedido del departamento en 2022, enfrenta hasta cinco años de prisión.

El cargo de obstrucción de la justicia conllevaba una pena de hasta 20 años de prisión, pero Rosario fue absuelto después de que sus abogados argumentaran que no estaba tratando de interferir con la investigación federal porque no sabía que estaban investigando a sus asociados criminales, informó Newsday.

Los abogados de Rosario, que permanece en libertad bajo fianza, no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el miércoles. Fuera del tribunal, dijeron que planeaban apelar la condena, informó The New York Times.

Durante el juicio, los abogados de Rosario argumentaron que el caso dependía del testimonio poco confiable de mafiosos que ahora cooperan con los fiscales mientras enfrentan sus propios cargos criminales.

Rosario estaba entre las nueve personas acusadas cuando las autoridades federales desmantelaron lo que describieron como un negocio lucrativo y un retroceso a la época dorada de la mafia en Nueva York.

Los fiscales dijeron que los otros acusados ​​tenían apodos pintorescos como “Joe Fish”, “Sal the Shoemaker” y “Joe Box”, y que dirigían casas de juego clandestinas que incluían una cafetería, un club de fútbol y una zapatería.

Además de juegos de azar ilegales, los mafiosos se enfrentaban a cargos de crimen organizado, blanqueo de dinero y conspiración.