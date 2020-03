Estas son las medidas conjuntas de NY, NJ y CT para combatir el coronavirus en el área

Como respuesta a que se agudiza los casos de COVID-19 en la área triestatal, y citando la inacción por parte del gobierno federal, los lideres de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut unieron sus fuerzas para tomar medidas contra la propagación del coronavirus en la región.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy y el gobernador de Connecticut Ned Lamont se juntaron el lunes por la mañana vía una conferencia de prensa telefónica para anunciar las medidas estrictas que tomaran lugar en la región.

REUNIONES, GRUPOS

Según los lideres, no habrá ningún tipo de reunión de más de 50 en cualquier lugar.

CASINOS, CINES Y GIMNASIOS

Adicionalmente, los casinos en los tres estados cerrarán el lunes a las 8 p.m. hasta nuevo aviso. Esta medida también se implementará a los cines y gimnasios del área.

BARES Y RESTAURANTES

Los bares y restaurantes se limitarán a solo hacer entregas a partir de las 8 p.m. lunes. Los cierres temporales permanecerán vigentes durante el tiempo que sea necesario para proteger la salud pública. No obstante, las tiendas de comida permanecerán abiertas.

La coordinación entre los tres estados es un intento para frenar la pandemia que ha infectado a casi 1,000 personas y mató a nueve en el área de tres estados. Hasta el lunes, Nueva York tenía un total de 950 casos, 463 en la ciudad de Nueva York.

"Esta no es una guerra que se puede ganar solo, por eso Nueva York se está asociando con nuestros estados vecinos para implementar un estándar uniforme que no solo mantenga a nuestra gente segura sino que también evite las 'compras estatales' donde los residentes de un estado viajan a otro y viceversa ", dijo Cuomo durante la conferencia telefónica conjunta con los otros dos gobernadores. "He pedido al gobierno federal que implemente protocolos a nivel nacional, pero en su ausencia estamos asumiendo esto por nosotros mismos".

Murphy compartió una opinión similar, diciendo: "Queremos que todos estén en casa, no afuera", añadiendo que la única forma de garantizar eso es tener un conjunto estándar de directivas y restricciones.

Los tres gobernadores criticaron al gobierno federal por "quedarse dormido" al volante, sin preparación para las pruebas, sin proporcionar orientación urgente y específica a nivel nacional y sin recurrir a los militares para agilizar y facilitar los esfuerzos. Dijeron que la ausencia de un fuerte liderazgo en los EE. UU. en estos momento critico no les ha dejado más remedio que intentar hacerlo ellos mismos.