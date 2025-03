¿Un pequeño error en el peaje por congestión? Los críticos dicen que plantea un problema mayor

NUEVA YORK -- Cuando Jesse King echó un vistazo a su factura de E-ZPass de enero, se dio cuenta de cuatro cargos misteriosos que no podía explicar.

El habitante de Manhattan, que suele recorrer las calles de la ciudad en una moto Vespa, tuvo que pagar peajes de congestión en cuatro días distintos a principios de mes. Pero King dice que está seguro de que esos días todos sus viajes se originaron en un garaje de West 30th Street y terminaron dentro de los límites de la zona de congestión.

Se supone que los viajes en vehículo que comienzan y terminan en Manhattan por debajo del límite de la calle 60 están exentos.

“No hay registro de que yo saliera de la zona y luego volviera a entrar en ella”, dijo King a nuestra cadena hermana NBC New York.

Según la página web de Preguntas frecuentes de la MTA, “Viajar dentro de la zona, incluso a lo largo o a través de carreteras excluidas como West Street o FDR Drive al sur de 61st Street, no implica pagar peaje”.

Después de que el I-Team presentó la factura de E-ZPass de King a la MTA, la agencia concluyó que los cuatro peajes de congestión en cuestión, cada uno de los cuales asciende a $4.50, deberían ser reembolsados. Pero la agencia no ha explicado por qué se cobraron esos peajes en primer lugar, o si las cámaras de congestión han iniciado peajes erróneos similares a otros conductores.

“En los relativamente pocos casos de errores de facturación involuntarios, la MTA proporciona crédito a los automovilistas afectados según corresponda”, dijo Meghan Keegan, portavoz de la MTA.

Aunque los cargos erróneos ascienden a tan solo 18 dólares, King y algunos críticos de los peajes por congestión dicen que este caso revela una falta de transparencia en la forma en que se informan los peajes por congestión en las facturas de E-ZPass.

A diferencia de los peajes de túneles, que están claramente etiquetados según el túnel en particular que utiliza un conductor, las facturas de E-ZPass no etiquetan qué cámaras (en qué intersecciones) están involucradas en la activación de un peaje por congestión.

El representante Josh Gottheimer, candidato demócrata a gobernador de Nueva Jersey y uno de los críticos más acérrimos de los peajes por congestión vehicular, dijo que los automovilistas deberían poder descubrir fácilmente qué cámara o cámaras captaron el peaje que sus vehículos pagaron en la calle 60 y zonas más abajo.

“Al igual que si me cobraran en algún lugar de la autopista de peaje [de Nueva Jersey] o de la autopista [Garden State], debería saber qué cámara le cobró el impuesto por congestión vehicular. Por dónde entró y por dónde salió”, dijo Gottheimer.

La MTA dice que sus propios empleados tienen la capacidad de verificar las ubicaciones y los horarios registrados por las cámaras de peaje según sea necesario, pero la agencia no respondió a las preguntas sobre cómo los pasajeros podrían determinar por sí mismos qué cámaras de congestión activan qué peajes. La cuestión de la transparencia se está debatiendo mientras la Administración Trump busca poner fin por completo a los peajes por congestión vehicular.

Aunque los defensores del transporte público han aplaudido los primeros resultados del programa, incluida la recaudación de 49 millones de dólares en ingresos para el transporte público y tiempos de viaje considerablemente más rápidos, la Administración Federal de Carreteras ordenó a la MTA que “deje de cobrar peajes” antes del 21 de marzo.

Mientras tanto, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, y los líderes de la MTA han insistido en que no apagarán las cámaras de peaje sin una orden de un juez federal.

King dice que en realidad apoya la tarificación por congestión, pero le preocupa que los cargos inexplicables puedan reducir la confianza en el programa, especialmente cuando ya está siendo criticado desde Washington, D.C.

“Creo que el peaje por congestión probablemente sea bastante útil”, dijo King. “Es la ley, así que la cumplo. No es gran cosa. Pero lo que no es apropiado es que me cobren cuando no he salido de la zona”.