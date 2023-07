Eric Adams comparte nuevos planes de inversión para el avance profesional de personas con discapacidades

Qué saber El anuncio incluye el lanzamiento de un Centro para la Accesibilidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo que abordará los desafíos estructurales que enfrentan muchas personas con discapacidades al seguir una carrera.

También aumentará la inversión de la ciudad en servicios de empleo directo que ayuden a las personas con discapacidades a prepararse y conectarse con trabajos y carreras. El plan de $8.8 millones ayudará a 2,500 neoyorquinos con discapacidades a encontrar empleo en el camino de su carrera durante los próximos tres años.

Los neoyorquinos con discapacidades ya pueden recibir servicios virtuales del personal de NYC: ATWORK, incluida la ayuda para conectarse con empleos de la ciudad a través del programa 55-a, que permite a las personas calificadas con discapacidades obtener puestos en la ciudad sin tomar el examen de servicio civil correspondiente.

NUEVA YORK -- El miércoles, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció una nueva inversión en dos partes para apoyar el avance profesional de las personas con discapacidades y ampliar el acceso a pasantías, seminarios de capacitación, trabajos, futuras carreras y asesoramiento financiero.

Según los datos de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense, dos tercios de los neoyorquinos adultos con discapacidades están desempleados, ya sea porque están desempleados o no están en el mercado laboral. Además, aquellos que viven con discapacidades experimentan la pobreza a un ritmo mucho más alto que los adultos sin discapacidades: casi el 30 por ciento en comparación con el 17 por ciento. La inversión de la ciudad hoy abordará estos desafíos de frente.

“Se estima que alrededor de dos tercios de los neoyorquinos con discapacidades en edad de trabajar están desempleados, ya sean desempleados o no en el mercado laboral, no porque no puedan trabajar, sino porque a menudo se les ha negado el apoyo necesario para acceder y mantener el empleo, pero estoy comprometido a ser el alcalde de todos los neoyorquinos, incluidos los que viven con discapacidades”, dijo el alcalde Adams. “Hoy, me enorgullece anunciar un nuevo plan de dos partes diseñado para promover el avance profesional de las personas con discapacidades y crear una economía más equitativa e inclusiva para todos. La primera parte incluye el lanzamiento de un Centro para la Accesibilidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo que ayudará a las personas con discapacidades a prepararse y conectarse con trabajos y carreras. La segunda parte de nuestro plan es expandir NYC: ATWORK, nuestro programa para ayudar a las personas con discapacidades a conectarse con los trabajos y carreras que funcionan para ellos. Estos cambios ayudarán a eliminar algunas de las barreras para el éxito profesional de las personas con discapacidades y garantizarán que todos los neoyorquinos puedan triunfar aquí, no en cualquier lugar. La Ciudad de Nueva York siempre ha estado a la vanguardia de la accesibilidad y la inclusión. Queremos empoderar a las personas con discapacidades, asegurándonos de que tengan el mismo acceso a carreras significativas y satisfactorias, mientras ayudamos a todos los neoyorquinos a alcanzar su máximo potencial”.

El Centro para la Accesibilidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo, ubicado dentro de la Oficina de Talento y Desarrollo de la Fuerza Laboral, estará dirigido por la Directora Ejecutiva Interina Martha Jackson. El Centro, una asociación público-privada, abordará los desafíos estructurales que han impedido que los neoyorquinos con discapacidades ingresen a la fuerza laboral. Para hacerlo, el Centro para la Accesibilidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo:

Establecerá un consejo asesor compuesto por empleadores, proveedores, financiadores, agencias gubernamentales, defensores, miembros de la comunidad de personas con discapacidad y otros.

Se asociará con las partes interesadas clave para identificar los desafíos más apremiantes, alinear la financiación pública y privada y promover una agenda compartida para el cambio de políticas.

Centralizará el seguimiento de datos e identificará, promoverá y escalará las mejores prácticas.

Se asociará con una empresa de diseño de servicios y organizaciones comunitarias que atienden a personas con discapacidades para codiseñar nuevos e innovadores programas de fuerza laboral, o mejorar los programas existentes, para ser probados y evaluados durante tres años.

Infundirá el diseño de accesibilidad en los cursos de informática en todo el plan de estudios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para garantizar que la próxima generación de tecnólogos comprenda por qué, y cómo, diseñar productos de software y hardware que "nacen" accesibles.

Los neoyorquinos con discapacidades ya pueden recibir servicios virtuales del personal de NYC: ATWORK, incluida la ayuda para conectarse con empleos de la ciudad a través del programa 55-a, que permite a las personas calificadas con discapacidades obtener puestos en la ciudad sin tomar el examen de servicio civil correspondiente. Las personas interesadas deben indicar su interés, después de lo cual el personal de NYC: ATWORK se comunicará con usted para realizar una evaluación inicial y programar una orientación.

Las personas pueden conectarse de varias maneras, según sus necesidades:

Llamando al 212-788-7559.

Visitando el sitio web de NYC: ATWORK y completando el “Formulario de referencia de solicitante de empleo”.

Usando ASL Direct enviando un correo electrónico a ASL@mopd.nyc.gov o haciendo una videollamada llamando al 646-396-5830.

Enviando un texto al 311-692.

A partir de octubre, las personas con discapacidades podrán acceder a los servicios en persona o virtualmente del personal de Brooklyn Workforce1 en el quinto piso de 9 Bond Street, Brooklyn, NY 11201.

“Esta inversión generará dividendos en el futuro, ya que conecta a las personas discapacitadas con la capacitación, el asesoramiento y las carreras que necesitan para tener éxito y prosperar en esta ciudad”, dijo la concejal de la ciudad de Nueva York, Joann Ariola. “Todos los neoyorquinos deberían tener la oportunidad de encontrar carreras satisfactorias, y este nuevo plan representa un gran paso hacia la reducción del desempleo en la Gran Manzana”.